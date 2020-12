TerraMaster lance le NAS F8-422 à 8 baies de 10 GbE.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, notamment les périphériques de stockage en réseau (NAS), présente le NAS Quad-Core F8-422 à 8 baies et 10 GbE. Le F8-422 est le dernier né des produits TerraMaster de la série 10 GbE, avec son port Ethernet 10 Gigabit à haut débit qui améliore les performances et l'efficacité du réseau. Le F8-422 est alimenté par un processeur quadricœur Intel Celeron 1,5 GHz (2,3 GHz max boost clock) puissant et efficace avec 8 Go de mémoire.















Les baies du TerraMaster F8-422 prennent en charge les disques durs de 3,5" et les disques durs/sauds de 2,5". Il supporte jusqu'à 18 TB de disques durs, soit une capacité de stockage interne brute maximale de 144 TB. Les capacités de grande vitesse et de grande capacité du TerraMaster F8-422 le rendent adapté aux utilisateurs professionnels et aux petites entreprises qui traitent de gros volumes de données pour des applications telles que le montage vidéo, la photographie, l'animation 3D et d'autres applications créatives.



Haut débit 10 GbE avec agrégation de réseaux



Le TerraMaster F8-422 est équipé d'un port RJ45 10GBASE-T qui offre 10 fois la bande passante d'un port 1 GbE standard et fonctionne sans qu'il soit nécessaire de remplacer les câbles réseau. C'est une solution de mise à niveau idéale pour les professionnels exigeants qui ont besoin d'une solution de stockage NAS à haut débit et à grande capacité. Outre un port RJ45 10GBASE-T, le F8-422 est équipé de deux ports Ethernet 1000 Mbps qui prennent en charge l'agrégation de réseau.



Configuration haute performance



Le TerraMaster F8-422 est équipé d'un processeur Intel Celeron J3455 1,5 GHz (2,3 GHz max boost) quadri-cœur avec 8 Go de mémoire système, ce qui permet au F8-422 de délivrer des vitesses allant jusqu'à 610 Mo/s via un réseau 10 GbE en utilisant huit disques durs Seagate IronWolf de 6 To en configuration RAID 5.



Prise en charge de plusieurs services de fichiers et de systèmes de fichiers avancés



Le F8-422 prend en charge les services de fichiers SMB/CIFS, NFS, AFP, FTP/SFTP, WebDAV et les montages à distance SMB, NFS et iSCSI. Il prend également en charge les systèmes de fichiers avancés EXT 4 et Btrfs avec des fonctions de protection et de récupération des données souples et efficaces telles que la technologie Snapshot. Le F8-422 offre également un accès multi-plateforme prenant en charge les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux, Android et iOS.



Options de sauvegarde étendues



Le TerraMaster F8-422 offre des options de sauvegarde étendues via le système TOS et permet d'accéder à différents outils de sauvegarde tels que AOMEI Backupper, Time Machine, Duple Backup, et autres. Duple Backup est un outil de sauvegarde développé par TerraMaster qui permet aux utilisateurs de sauvegarder à distance des dossiers ou des LUN iSCSI. Les outils de sauvegarde disposent d'une large sélection de dispositifs de sauvegarde pris en charge, y compris d'autres dispositifs TNAS, le stockage dans le nuage et les dispositifs de stockage USB. En outre, les options de sauvegarde prises en charge comprennent les sauvegardes de versions multiples, les sauvegardes incrémentielles, les sauvegardes programmées et la restauration à l'aide d'un seul bouton.



Prise en charge des options de synchronisation du cloud privé et du cloud



Le F8-422 prend en charge la création de nuages privés en utilisant TNAS.online, DDNS, VPN, NextCloud et OwnCloud. La F8-422 prend également en charge la synchronisation de plusieurs lecteurs de nuages avec une large sélection de services de lecteurs de nuages pris en charge, notamment Google Drive, Amazon S3, Dropbox, OneDrive, Alibaba Cloud OSS, MegaDisk, NextCloud, et d'autres.



Sécurité avancée



Le F8-422 est doté de plusieurs couches de protection des données, dont le cryptage SSL, la protection contre les attaques anti-DoS, les pare-feu et la protection avancée des comptes.



Garantie "Worry-Free" (sans souci)



Le F8-422 est couvert par la garantie exclusive sans souci de TerraMaster qui comprend une garantie de 2 ans sur l'appareil, un service d'assistance rapide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et un remplacement à neuf dans tous les cas de défaillance du matériel pendant la période de garantie.



Prix et disponibilité



Le TerraMaster F8-422 est maintenant disponible au prix de : 1299.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



