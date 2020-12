Genesis lance un casque de jeu sans fil : Le Selen 400.



Genesis Selen 400 est un casque de jeu sans fil. Il fonctionne avec les PC ainsi qu'avec les consoles Nintendo Switch et PlayStation 4. L'appareil communique avec l'utilisation d'un récepteur USB et le fabricant indique qu'il peut fonctionner en continu pendant 15 heures. Les utilisateurs se sentiront à l'aise pendant les longues sessions de jeu grâce à des protège-oreilles recouverts de cuir de première qualité.















Les manchons reliés à un arc en aluminium sont équipés de transducteurs de 50 mm. Ceux-ci fonctionnent en mode stéréo et garantissent la qualité sonore que les joueurs exigent. Le protège-oreilles gauche comprend un contrôleur pour le volume et la mise en sourdine du microphone. Le microphone lui-même est placé sur un bras flexible afin que les utilisateurs puissent s'adapter à leur goût.



Spécifications techniques :



- Modèle : Selen 400,

- Type de casque : casque antibruit, casque antibruit,

- Transducteurs : 50 mm, dynamique,

- Fréquence : 20 Hz - 20 kHz,

- L'impédance : 32 Ohms,

- Dynamique : 108 dB,

- Sensibilité : omnidirectionnelle, -48 dB,

- Connectivité : communication sans fil, jusqu'à 10 m (récepteur USB),

- Compatibilité : PC, PlayStation 4, Nintendo Switch.



Prix et disponibilité :



Le casque de jeu Genesis Selen 400 est maintenant disponible à l'achat.



Il coûte : 79 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



