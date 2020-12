CASEKING nous propose un nouveau watercooling AIO : Le PHANTEKS Glacier One 360 MP AiO Liquid Cooler.



Le PHANTEKS Glacier One 360 MP est une solution de refroidissement liquide AiO de haute qualité avec un radiateur de 360 mm. Ce refroidisseur tout-en-un est équipé de trois puissants ventilateurs de 120 mm à haute pression statique et d'une pompe fiable contrôlée par PWM. La conception compacte et hautement compatible permet une installation facile et un aspect élégant. L'éclairage RVB à adressage numérique peut être facilement configuré et est complété par un miroir à l'effet saisissant.



















Le refroidisseur de liquide PHANTEKS Glacier One 360 MP AiO en un coup d'œil :



- Refroidisseur de liquide tout-en-un en noir,

- Radiateur en aluminium de 360 mm,

- Pompe à haute performance avec commande PWM pour un fonctionnement silencieux,

- Trois ventilateurs PWM de 120 mm à haute pression statique,

- Couvercle de pompe avec éclairage D-RGB et miroir à l'infini,

- Une installation facile et une grande compatibilité,

- Garantie fabricant de 6 ans.



Refroidisseur de liquide compact AiO



Le PHANTEKS Glacier One 360 MP est équipé d'un triple radiateur au format 360 mm. Le radiateur en aluminium a une densité d'ailettes élevée de 21 FPI, offrant une grande surface de refroidissement dans un espace compact. Cela signifie qu'il y a suffisamment de réserves de refroidissement disponibles, même pour les processeurs les plus chauds.



Grâce à la commande PWM, la vitesse de la pompe est adaptée à la charge du système. Il en résulte un fonctionnement silencieux et performant. La pompe peut atteindre une vitesse de 2800 tr/min. Un mécanisme de protection intelligent augmente la vitesse de la pompe jusqu'à 3600 tr/min dès que la température du liquide de refroidissement dépasse 60 °C pour garantir un fonctionnement sûr du matériel PC et du refroidissement. En plus de la conception compacte avec une hauteur de seulement 41 mm, les raccords angulaires contribuent également à la grande compatibilité avec les cartes mères, les modules de mémoire et d'autres composants.



Performance et design élégant



Les trois ventilateurs de 120 mm de la série PHANTEKS MP PWM sont également contrôlés en fonction de la charge du système. Grâce à leurs grandes pales, ils atteignent une pression statique élevée et transportent jusqu'à 102,80 m³/h d'air à travers les ailettes du radiateur. La conception intelligente des câbles en guirlande évite tout enchevêtrement inutile de câbles, car un seul câble de ventilateur doit être connecté à la carte mère.



Le point fort visuel du refroidisseur de liquide est certainement le couvercle du boîtier de la pompe. Il est équipé d'un éclairage RGB et d'un miroir, qui, combinés à un total de 14 LED RGB adressables numériquement, créent des effets fantastiques. L'éclairage peut être contrôlé avec un contrôleur RGB PHANTEKS ou avec le logiciel d'une carte mère compatible.



L'élégant couvercle est fixé magnétiquement au boîtier de la pompe. Une fois le refroidisseur de l'unité centrale monté, il est simplement placé sur le dessus et recouvre tout le système de montage, donnant à l'ensemble un aspect très propre.



Les tubes flexibles sont gainés et contribuent à l'impression générale de propreté. Grâce aux clips pour tubes inclus, les tubes peuvent être facilement posés et positionnés. Le Glacier One 360 MP est déjà prérempli et pré-appliqué avec de la pâte thermique. Le palier en céramique rend la pompe durable et robuste. De plus, le système compact de refroidissement à eau est couvert par une garantie du fabricant de six ans.



Voici la fiche technique :









Les dates de sorties :



- Ils seront tous les 3 disponibles en date du 29 décembre 2020.



Les prix :



- PHANTEKS Glacier One 360 MP AiO liquid cooler : 165.61 euros,

- PHANTEKS Glacier One 280 MP AiO liquid cooler : 136.37 euros,

- PHANTEKS Glacier One 240 MP AIO liquid cooler : 121.75 euros.



