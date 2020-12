Les cartes mères Intel série 500 devraient arriver le 11 janvier 2021.



Intel a besoin d'un rafraîchissement de sa plate-forme pour faire face à la concurrence, principalement pour combattre AMD et ses processeurs Ryzen série 5000. C'est pourquoi l'entreprise développe une série de 500 chipsets couvrant les marchés bas de gamme (H510), milieu de gamme (B560) et haut de gamme (Z590) qui s'associent à la prochaine génération de processeurs Rocket Lake-S.



Baptisée 11e génération de processeurs Core, la 11e génération de processeurs Intel Core va être construite sur le processus 14 nm raffiné d'Intel. Les processeurs sont censés être équipés d'un noyau Cypress Cove, qui est un port d'attache de Golden Cove trouvé dans Ice Lake. Les cartes mères de la série 500 sont les dernières de la génération DDR4, qui sera lancée au moment où la DDR5 est censée prendre le relais dans les années à venir.







Aujourd'hui, grâce à Weixin, un média chinois qui a publié une nouvelle sur la plateforme WeChat, nous avons des informations sur la date de lancement de ces nouveaux chipsets. Selon la source, ces nouveaux puces seraient lancées le 11 janvier, le jour où l'événement Intel CES 2021 est censé avoir lieu.



La plateforme comprendra une gamme de cartes mères des partenaires d'Intel et est censée apporter le support du très nécessaire protocole PCIe 4.0. La date de lancement doit être prise avec un grain de sel, bien sûr, avant de la considérer comme un fait.



VIDEOCARDZ