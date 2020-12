Intel annonce sa nouvelle génération de produits de mémoire et de stockage.



Aujourd'hui, à l'occasion de l'événement Memory and Storage 2020 d'Intel, la société a présenté six nouveaux produits de mémoire et de stockage pour aider ses clients à relever les défis de la transformation numérique. Pour faire progresser l'innovation dans le domaine de la mémoire et du stockage, Intel a annoncé deux nouveaux produits de sa gamme Intel Optane Solid State Drive (SSD) : l'Intel Optane SSD P5800X, le SSD pour centre de données le plus rapide au monde, et l'Intel Optane Memory H20 pour client, qui se caractérise par des performances et une productivité grand public pour les jeux et la création de contenus. Optane contribue à répondre aux besoins de l'informatique moderne en rapprochant la mémoire de l'unité centrale. La société a également révélé son intention de fournir sa troisième génération de mémoire persistante Intel Optane (nom de code "Crow Pass") pour les clients "cloud" et les entreprises.



"Aujourd'hui est un moment clé pour notre voyage de la mémoire et du stockage. Avec la sortie de ces nouveaux produits Optane, nous poursuivons notre innovation, renforçons notre portefeuille de mémoires et de stockage et permettons à nos clients de mieux naviguer dans la complexité de la transformation numérique. Les produits et technologies Optane sont en train de devenir un élément incontournable de l'informatique d'entreprise. Et en tant que partie intégrante d'Intel, ces produits de pointe font progresser nos priorités de croissance à long terme, notamment l'intelligence artificielle, la mise en réseau 5G et la périphérie intelligente et autonome". -Alper Ilkbahar, vice-président d'Intel dans le groupe des plateformes de données et directeur général du groupe Intel Optane.























Intel a également annoncé trois nouveaux SSD NAND dotés d'une mémoire cellulaire à 144 couches : le SSD 670p, le SSD NAND 3D à quatre niveaux de cellules (QLC) à 144 couches de la prochaine génération pour l'informatique grand public ; le SSD D7-P5510, le premier SSD NAND à trois niveaux de cellules à 144 couches au monde ; et le SSD D5-P5316, un SSD à plus grande densité et plus durable, construit autour du premier NAND QLC à 144 couches du secteur.



Avec les annonces faites aujourd'hui sur la technologie Optane, Intel continue d'établir un nouveau niveau dans la pyramide de mémoire et de stockage des centres de données, qui combine les attributs des DRAM et des NAND. Les SSD Intel Optane réduisent les goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en données et accélèrent les applications grâce à une mise en cache et un stockage rapides, ce qui permet d'augmenter l'échelle par serveur et de réduire les coûts de transaction pour les charges de travail sensibles à la latence.



La mémoire persistante Intel Optane est la vision d'Intel d'une solution de mémoire et de stockage offrant persistance, capacité, prix abordable, faible latence et vitesse comparable à celle de la mémoire. Avec la mémoire persistante Intel Optane, Intel a ré-architecturé la hiérarchie de la mémoire et du stockage, ce qui permet de l'utiliser comme un niveau distinct de capacité et de performance pour la mémoire et le stockage. Avec cette approche, il est possible de créer une architecture de mémoire à deux niveaux où la DRAM est le niveau de performance et la mémoire persistante le niveau de capacité. Dans le cas du stockage, la mémoire persistante Optane est utilisée comme le niveau de performance par rapport au niveau de capacité NAND.



La mémoire persistante Optane d'Intel est reliée au CPU via le bus à double débit, ce qui permet un accès direct au chargement et au stockage à la vitesse de la DRAM ; non volatile, elle combine les meilleurs éléments de la mémoire et du stockage.



Intel va encore renforcer et étendre son portefeuille unique de mémoire et de stockage avec sa troisième génération de mémoire persistante Intel Optane, dont le nom de code est "Crow Pass" et, à l'avenir, les processeurs Intel Xeon Scalable (nom de code "Sapphire Rapids").



Les trois nouveaux disques SSD NAND annoncés aujourd'hui représentent de nouvelles étapes pour faire de la TLC et de la QLC une technologie courante pour les disques de grande capacité. L'Intel 3D NAND SSD 670p est la nouvelle génération de SSD NAND 3D à 144 couches et à quatre niveaux de cellules (QLC) d'Intel pour l'informatique grand public. Le SSD D7-P5510 d'Intel est le premier modèle NAND TLC à 144 couches au monde et le SSD D5-P5316 d'Intel est construit autour du premier NAND QLC à 144 couches du secteur. Intel a développé ces technologies au cours de la dernière décennie.



