UL annonce la fin du support pour 3DMark Sky Diver, le test API Overhead, PCMark 8, VRMark pour les benchmarks Android.



Les benchmarks ont une durée de vie naturelle qui prend fin lorsqu'ils ne fournissent plus de résultats significatifs sur le matériel moderne. Lorsque les anciens benchmarks sont utilisés avec du nouveau matériel, les résultats peuvent être faussés ou limités de manière à réduire leur précision et leur pertinence.



Après avoir examiné notre gamme de produits, nous avons décidé de mettre fin à la prise en charge de 3DMark Sky Diver, du test de fonctionnalité de l'API 3DMark Overhead, de PCMark 8, de Servermark Media Transcode et de VRMark pour Android. Après le 14 janvier 2021, ces benchmarks non pris en charge le seront : ne seront plus vendus par UL, Steam ou d'autres magasins d'applications ; ne seront plus garantis de fonctionner avec les services en ligne d'UL ; ne recevront plus de mises à jour ; ne seront plus éligibles pour le support client.







3DMark Sky Diver



3DMark Sky Diver est une référence DirectX 11 pour les PC avec graphiques intégrés. Lancé en 2014, il est aujourd'hui trop léger pour les PC modernes. UL recommande d'utiliser 3DMark Night Raid (DirectX 12) ou 3DMark Wild Life (Vulkan) pour évaluer les ordinateurs portables, les blocs-notes et autres systèmes avec graphiques intégrés.



Test des fonctionnalités de l'API 3DMark Overhead



Le test de la fonction 3DMark API Overhead a été lancé en 2015 pour coïncider avec le lancement de Windows 10 et DirectX 12. Le test compare les performances des appels de dessin des API graphiques. Au lancement, c'était la différence la plus significative entre les anciennes API et les nouvelles API de bas niveau comme DirectX 12, Metal et Vulkan.



Aujourd'hui, les développeurs sont plus enclins à choisir une API graphique en fonction de la prise en charge des fonctionnalités et de la compatibilité. La performance des appels de dessin n'est plus le facteur décisif. UL ne prévoit pas de mettre à jour ou de remplacer ce test.



PCMark 8



PCMark 8 est une suite de référence qui mesure les performances des PC pour une utilisation à domicile et au bureau. Elle a été lancée en 2013 pour les PC fonctionnant sous Windows 8. Selon Statcounter, seuls 5 % des PC de bureau fonctionnent encore sous Windows 8 en 2020. UL recommande l'utilisation de PCMark 10 pour évaluer les PC de bureau modernes fonctionnant sous Windows 10.



Transcodage du média Servermark



Servermark Media Transcode est une référence pour tester la performance des serveurs de transcodage de médias. Publié en 2017, le benchmark visait une gamme étroite de processeurs et de bibliothèques logicielles qui ne sont plus utilisés dans les grappes de serveurs modernes. UL n'a pas l'intention de mettre à jour ou de remplacer ce benchmark.



VRMark pour Android



VRMark pour Android, publié en 2018, a été conçu pour évaluer les performances des appareils Google Daydream. En octobre de cette année, Google a officiellement annoncé la fin de la prise en charge de Daydream VR sous Android 11.



UL n'a pas l'intention de créer un nouveau benchmark VR pour les smartphones pour le moment. Vous pouvez comparer les systèmes de RV basés sur PC avec la version Windows de VRMark.



Les anciens benchmarks sont gratuits à télécharger



Les anciens repères remontant à 3DMark99 peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Web des repères d'UL. Ces benchmarks non pris en charge sont fournis uniquement pour le divertissement, sans garantie de compatibilité avec les systèmes d'exploitation ou le matériel actuel.



