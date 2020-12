SHARKOON nous propose un nouveau boitier PC : Le TK4 RGB.



Le TK4 RGB est un boîtier compact midi ATX qui impressionne aussi bien par son apparence extérieure que par ses valeurs intérieures. Le panneau frontal se marie parfaitement avec le design sinon discret du boîtier noir et permet de voir les trois ventilateurs LED RVB de 120 mm, qui fournissent des effets de lumière spectaculaires. Un panneau I/O avec deux ports USB 3.0 et un panneau latéral en verre trempé complètent l’impression globale.



























Un panneau frontal éclatant



Derrière le panneau frontal en verre trempé, trois ventilateurs LED RVB de 120 mm assurent un débit d’air homogène et, ainsi, un refroidissement adéquat du système. L’éclairage remarquable des ventilateurs peut être facilement ajusté selon les envies en utilisant un contrôleur intégré avec 14 modes préréglés. De plus, il est également possible de régler l’éclairage selon vos exigences via des cartes mères compatibles avec MSI Mystic Light Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte Fusion et ASRock Polychrome SYNC.



Une présentation du matériel sans encombre



Le côté gauche du TK4 RGB est constitué principalement de verre trempé, qui révèle le matériel installé et le présente dignement. Ainsi, le quatrième ventilateur LED RVB, se trouvant à l’arrière du boîtier, peut aussi être apprécié. Le ventilateur n’illumine pas seulement l’intérieur du boîtier en différentes couleurs élégantes, mais il permet également un débit d’air optimal. Puisque le panneau latéral est attaché à l’arrière du boîtier, il n’y a pas de vis apparentes pouvant distraire l’apparence moderne du boitier.



Des options variées pour un refroidissement optimal



Le TK4 RGB offre assez d’endroits possibles pour assurer un débit d‘air optimal. En plus des ventilateurs LED RVB préinstallés à l’avant et à l’arrière du boîtier, plus de ventilateurs peuvent être installés si besoin, afin d’atteindre le meilleur refroidissement possible. Le panneau supérieur du TK4 offre assez d’espace pour deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm. Un ventilateur supplémentaire de 120 mm peut être installé sur le tunnel pour refroidir encore plus les pilotes de stockage.



De l’espace pour du stockage



Ceux pour qui l’espace de stockage de données suffisant pour leurs PC est une priorité trouveront plusieurs différentes options dans le TK4 qui pourront répondre à leurs besoins. Trois SSD compactes peuvent être montées soit dans le tiroir de la carte mère soit sur le tunnel de l’alimentation. De plus, deux disques durs 3,5 peuvent se loger dans le rack à disque dur/SSD, dans lequel, les SSD peuvent également être installés si besoin.



Un vrai champion de l’espace



Malgré ses dimensions compactes, qui sont aussi adaptées aux configurations plus petites, du matériel plus imposant peut être installé sans problème à l’intérieur du boitier TK4. Un refroidisseur CPU mesurant jusque 15,7 cm peut y être installé, tandis qu’une carte graphique mesurant jusqu'à 33,5 cm peut s’y loger facilement.



Voici la fiche technique :







Il est disponible sur les sites de E-Commerces.



Le prix est de : 54.90 euros.



SHARKOON