Sharkoon annonce la souris de jeu ergonomique : La Shark Force II.



Une puissance exceptionnelle ! Avec la souris gaming SHARK Force II, un de nos classiques les plus populaires est de retour. Tandis que son design particulier, avec ses contours angulaires, a été gardé en trois versions de trois couleurs différentes, nous avons maintenant amélioré la qualité de notre souris. Avec un capteur considérablement plus puissant et avec maintenant six niveaux de DPI sélectionnables, la souris est plus flexible et versatile, tandis que l’attention reste axée sur les choses essentielles dont la SHARK Force II a réellement besoin.















Un classique redéfini



La SHARK Force II est de retour avec encore plus de puissance. Un capteur optique PixArt PAW3519 de très haute puissance est maintenant à l’intérieur de la souris. Le capteur possède une résolution précise de 4200 DPI, rendant la souris adaptée aux configurations gaming mais aussi aux bureaux de travail classiques. Afin de permettre encore plus de flexibilité que ce soit pour les manœuvres de gaming ou pour travailler, six préréglages d’étapes DPI peuvent être sélectionnés facilement seulement grâce à un bouton. L’éclairage du logo de la SHARK Force sur la souris montre quelle étape est actuellement sélectionnée.



Design testé et approuvé pour une utilisation optimale



Comme ses prédécesseurs, la SHARK Force II impressionne également avec son design reconnu et particulier. Les courbes sur les côtés de la souris vont jusqu’à l’arrière de celle-ci afin de lui donner une forme extrêmement ergonomique pour les droitiers. Grâce à sa surface en caoutchouc, le toucher est agréable et, avec le repose-pouce, assure une prise en main ferme. Il y a également deux boutons pour les pouces sur le côté de la souris, offrant des fonctions supplémentaires pour le gaming et la navigation. Avec trois versions de trois couleurs différentes, la SHARK Force II prouve sa versatilité également avec un choix de différentes apparences.



Voici la fiche technique :







Elle sera bientôt disponible.



Le prix conseillé est de : 9.99 euros.



SHARKOON