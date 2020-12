Sur l'Epic Games Store c'est Noël avant l'heure !



A partir d'aujourd'hui et durant 15 jours, il vous sera offert un jeu gratuit chaque jour, en plus des offres et promos sur les jeux vidéo pour ces fêtes de fin d'année.



Notez que vous aurez 24h00 pour récupérer chaque jeu gratuitement sur votre compte personnel, et vous aurez droit à 1 jeu gratuit par jour et ce pendant la durée de 15 jours.



Si vous n'avez pas de compte EGS vous pouvez en créer un gratuitement, et ce pour récupérer également gratuitement les jeux offerts par la plateforme.



Consulter le site de l'Epic Games Store CLIQUEZ ICI