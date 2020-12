Le nouveau mode de performance de Fortnite augmente considérablement les performances des matériels bas de gamme.



A partir du 15 décembre 2020, nous lançons un nouveau mode de performance sur tous les PC qui répondent aux spécifications minimales de Fortnite. Disponible dans Alpha, le mode performance sera sélectionnable via le menu des paramètres du jeu et offre des gains de performance significatifs en échangeant la qualité visuelle contre une utilisation de la mémoire plus faible et un allègement de la charge sur le CPU et le GPU. Pour les joueurs qui ont déjà des paramètres d'extensibilité faibles ou un matériel moins puissant, ce mode permettra au jeu de fonctionner mieux que jamais et de maintenir une cadence plus régulière.







Le mode Performance est accessible à la plupart des utilisateurs et sera lancé avec la prise en charge des modes Battle Royale et Creative uniquement. Les utilisateurs qui utilisent un matériel ancien verront un message les poussant à essayer le mode comme étant la façon recommandée de vivre le jeu. Le mode Performance peut être activé ou désactivé à tout moment via le menu des paramètres du jeu et en relançant le jeu.







Bien que le mode Performance offre des améliorations pour tous les utilisateurs qui choisissent de participer, certaines exigences matérielles peuvent offrir une expérience beaucoup plus fluide. Pour les utilisateurs de machines plus anciennes, le fait de faire fonctionner le jeu à partir d'un SSD ou de fournir 6 Go de RAM ou plus permettra au jeu de mieux s'intégrer dans la mémoire et de réduire les problèmes et les bégaiements. Un GPU dédié n'est pas nécessaire, mais il aidera également à équilibrer la charge du système et offrira une expérience beaucoup plus fluide.







Le mode performance est rendu possible par la réduction de la qualité visuelle du jeu pour augmenter la vitesse de défilement. C'est un excellent moyen pour les utilisateurs de se lancer dans le jeu et d'en faire l'expérience tant qu'ils répondent aux exigences du système Fortnite. En plus de la possibilité de désinstaller les textures haute résolution, les joueurs peuvent maintenant y accéder plus rapidement que jamais et continuer à profiter du jeu comme prévu.







Vous trouverez ci-dessus quelques exemples de valeurs FPS typiques vues par des ordinateurs portables fonctionnant avec le mode faiblement extensible existant dans un match Squads standard, comparé au même match fonctionnant en mode Performance en utilisant 720p pendant les deux runs.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



