Le lancement de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti est reporté à février.



Dans le passé, nous avons entendu des rumeurs sur la prochaine carte graphique GeForce RTX 3080 Ti de NVIDIA. La sortie de cette carte étant prévue pour janvier, nous n'en étions qu'à quelques semaines de son lancement. La nouvelle carte graphique est conçue pour combler l'écart entre la RTX 3080 et la RTX 3090 haut de gamme, en offrant le même dé GA102, la seule différence étant que la 3080 Ti est un dé GA102-250 au lieu du dé GA102-300 que l'on trouve dans la RTX 3090. Il aurait le même nombre de noyaux CUDA de 10496 noyaux, les mêmes 82 noyaux RT, 328 noyaux tenseurs, 328 unités de texture et 112 ROP. Cependant, le RTX 3080 Ti est censé ramener la capacité de mémoire de la GDDR6X à 20 Go, au lieu des 24 Go trouvés sur le RTX 3090.







Cependant, tout cela va attendre un peu plus longtemps. Grâce aux informations obtenues par Igor Wallosek du Igor's Lab, nous avons des données selon lesquelles la prochaine carte graphique haut de gamme GeForce RTX 3080 Ti de NVIDIA va être reportée à février pour sa sortie. Les rumeurs précédentes laissaient entendre que nous allions obtenir la carte en janvier au prix de 999 dollars. Mais cela a changé et NVIDIA aurait reporté le lancement en février. On ne sait pas encore très bien quelle en est la cause, mais nous pensons que la société ne pourra pas répondre à la forte demande que la nouvelle vague de GPU produit.



VIDEOCARDZ