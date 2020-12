Alphacool annonce les connecteurs et terminaux à dégagement rapide Eiszapfen.



Les nouveaux raccords rapides se présentent sous la forme d'un ensemble, composé de la partie mâle et de la partie femelle. Ils élargissent la gamme déjà vaste de la série haut de gamme Eiszpafen. Grâce à leur filetage extérieur, les raccords rapides peuvent désormais être vissés facilement et directement sur les radiateurs, les refroidisseurs ou les réservoirs. Le filetage G1/4" les rend compatibles avec tous les produits de refroidissement à eau courants. Les connecteurs sont en laiton pur et sont très faciles à connecter et à déconnecter. Avec un diamètre de seulement 24 mm, ils sont également extrêmement compacts. Avec un poids total de seulement 95 g, ils font également partie des raccords rapides en laiton les plus légers du marché.















Pour tous les waterblocks de la carte graphique Alphacool Eisblock GPX Aurora, il existe désormais un terminal qui permettra le montage horizontal des raccords. Cela vous permet de construire votre système exactement comme vous le souhaitez et de relier les composants entre eux. Le terminal est en acétal et offre suffisamment d'espace entre les raccords pour des raccords d'un diamètre allant jusqu'à 28 mm. Le terminal s'adapte également parfaitement au design des refroidisseurs Alphacool Eisblock Aurora pour toujours créer le meilleur aspect global.



Alphacool M3 Spacer 34 mm



Si vous n'avez pas de place dans le boîtier pour les radiateurs ou si vous voulez monter le radiateur à l'extérieur du boîtier pour d'autres raisons, vous aurez besoin d'entretoises appropriées. Les entretoises M3 pour radiateurs peuvent être utilisées pour tous les emplacements de montage des ventilateurs. Avec une distance de 34 mm entre le boîtier et le radiateur, il y a également suffisamment d'espace pour la circulation de l'air. Peu importe si vous montez les ventilateurs en poussant ou en tirant sur le radiateur. Le kit comprend 4 entretoises.



Dimensions de l'Eiszapfen QRC



- L x P 62,5 x 24 mm,

- Poids net 95 g,

- Matériau Laiton,

- Filets 2x G1/4" OT,

- Longueur du fil 5 mm,

- Type de raccord rapide Push In,

- Couplage de données mâle,

- L x P 36,5 x 20,5 mm,

- Poids net 32 g.



Couplage de données femelle



- L x P 39,5 x 24 mm,

- Poids net 63 g.



Pas de date ni de prix pour le moment.



