Steam lance un centre d'information pour mettre en lumière les dernières nouvelles et mises à jour.



Que vous soyez au travail, dans le bus ou en train de jouer à la maison, vous pouvez désormais naviguer sur votre Steam News Hub personnalisé pour trouver facilement des mises à jour, des annonces et des événements concernant les jeux auxquels vous jouez, votre liste de souhaits et les suivre. Le News Hub est conçu pour être flexible et personnalisé en fonction de vos jeux et de vos préférences, avec de nombreuses options de personnalisation intégrées.



Par défaut, le News Hub affiche les messages des jeux auxquels vous jouez, de la liste de souhaits, des jeux que vous suivez ou qui sont recommandés. Si vous voulez prendre le contrôle total, vous pouvez modifier tout cela en effectuant quelques réglages rapides dans le menu de gauche. De plus, vous pouvez choisir de suivre et de recevoir des informations provenant de dizaines de sources d'information sur les jeux dans différentes langues.







D'abord lancé à titre expérimental dans les laboratoires de vapeur en mars, le News Hub a été développé grâce aux réactions des acteurs en cours de route. Aujourd'hui, il devient une fonctionnalité à part entière de Steam et remplace le précédent fil d'informations qui se trouve sur /news.







Flux d'informations personnalisé



Par défaut, le Steam News Hub vous montrera tout ce qui est publié par les développeurs des jeux auxquels vous jouez, des jeux que vous souhaitez et des jeux que vous suivez. Des patchs aux tournois du week-end en passant par les mises à jour majeures, le News Hub est un excellent moyen de se tenir au courant des nouveaux développements et activités des jeux qui vous intéressent. Mais vous pouvez facilement modifier ces paramètres par défaut pour exclure certains types de messages ou des messages de certaines catégories de jeux. Vous pouvez également mettre en sourdine des jeux individuels directement depuis le News Hub.



Plus de choix d'actualités sur les jeux



En plus des nouvelles de Steam et des créateurs de jeux, le News Hub vous permet de suivre les sites de jeux du monde entier.



L'ancien flux d'informations ne présentait qu'une poignée de sites d'information sur les jeux. Désormais, grâce au système Steam Curator, des dizaines de sites du monde entier sont présentés via un nouvel élément de menu pour "Steam News Curators" qui vous permet d'explorer toutes ces sources. Vous pouvez voir les sujets sur lesquels ils écrivent en choisissant ceux que vous souhaitez ajouter à votre hub personnalisé.



Chaque News Curator apporte différents types de nouvelles et de contenus, y compris du rich media, des captures d'écran, des vidéos et/ou des guides et des critiques détaillés. Certains proposent des floues que vous pouvez rapidement scanner dans le News Hub, tandis que d'autres proposent des articles complets. Les vidéos YouTube incluses peuvent même être lues directement dans le fil d'actualité. Et il y a toujours un lien pour en explorer davantage via le site web de la source d'information.



Voir ce qui s'en vient



Au-delà de l'information, le News Hub permet également d'explorer facilement les événements à venir et de s'inscrire pour recevoir des rappels par e-mail ou par application mobile. Vous pouvez aussi simplement ajouter l'événement à votre Google Agenda ou iCal afin de planifier votre week-end autour de tournois intéressants ou d'événements communautaires.



Mises à jour des jeux et notes de mise à jour



Obtenez plus d'informations sur toutes les mises à jour récentes des jeux auxquels vous jouez : Lorsque vous cliquez pour lire les nouvelles des jeux de votre bibliothèque qui viennent d'être mis à jour, vous trouverez le Steam News Hub, filtré pour ne mettre à jour que les notes concernant ce jeu (notez que tous les développeurs n'ont pas encore l'habitude de poster des notes de patch à chaque mise à jour. Nous avons quelques mises à jour à venir qui devraient vous aider).



Explorez les messages des meilleurs jeux



Vous vous intéressez à ce qui se passe dans certains des jeux les plus populaires sur Steam ? Consultez la chaîne "vedette" pour obtenir des mises à jour importantes, des événements en direct et des informations sur les jeux les plus vendus et les plus joués sur Steam.



Annonces officielles de Steam



Tenez-vous au courant des dernières annonces directement depuis Steam, comme les annonces de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux événements et festivals passionnants. De plus, si vous êtes un développeur de jeux, vous y trouverez des nouvelles et des mises à jour sur Steamworks.



Un contrôle à grain fin



Bien entendu, l'objectif du Steam News Hub est de vous donner une vision personnalisée de l'actualité des jeux, afin que vous puissiez choisir le type de contenu que vous voulez voir et celui que vous ne voulez pas voir. Si vous le souhaitez, vous pouvez ignorer certaines sources d'informations dans votre flux en sélectionnant le petit menu situé sous un message de cette source et en sélectionnant "mute" pour exclure leurs informations de votre flux.



Support linguistique complet



Même si votre jeu préféré ne traduit pas tout ce qu'il publie dans votre langue, le News Hub le prend en charge. Vous y trouverez les actualités officielles de Steam ainsi que les actualités et les messages de nombreux jeux populaires disponibles dans une grande variété de langues.



Convivial pour les téléphones portables



Le centre de l'événement est conçu pour être utilisé sur un téléphone portable afin que vous puissiez suivre vos jeux préférés lorsque vous êtes en déplacement.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP