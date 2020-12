Sonnet annonce deux systèmes d'extension de carte Thunderbolt 3 à eGPU de grande puissance.



Sonnet Technologies a annoncé aujourd'hui le lancement des eGPU Breakaway Box 750 et eGPU Breakaway Box 750ex, les plus récents et les plus puissants membres de la famille primée de la société de systèmes d'extension de cartes de traitement graphique (GPU) de Thunderbolt 3 à PCIe. Les deux systèmes prennent en charge les cartes GPU pleine longueur, pleine hauteur et double largeur, et utilisent de grands ventilateurs à température contrôlée qui assurent un refroidissement efficace et ultra-silencieux de la carte installée.



Sonnet a conçu ces nouveaux systèmes d'extension dans le but d'offrir aux utilisateurs un achat à l'épreuve du temps, en les équipant de blocs d'alimentation de 750 watts capables de supporter les cartes GPU les plus gourmandes en énergie. Les systèmes sont presque identiques, sauf que la Breakaway Box 750ex eGPU ajoute un hub de connexion intégré pour les périphériques USB et la connectivité Ethernet.















Ce qu'ils font :



Les systèmes d'extension eGPU améliorent les performances graphiques d'un ordinateur en y connectant une puissante carte GPU de bureau ou de station de travail via une connexion Thunderbolt 3, en contournant le GPU embarqué de l'ordinateur pour fournir des performances graphiques impossibles à obtenir autrement.



Les systèmes eGPU Breakaway Box 750 et 750ex de Sonnet sont conçus pour les professionnels qui ont besoin de faire tourner des applications graphiques intensives sur leur ordinateur portable compatible eGPU, tout-en-un ou de petite taille, avec des produits dont la conception est axée sur un fonctionnement froid, silencieux et fiable sans clochettes inutiles.



Pourquoi ils sont importants :



Les applications les plus populaires utilisées par les professionnels s'appuient sur les GPU pour faire le gros du travail de traitement des données, mais de nombreux ordinateurs préférés par ces mêmes utilisateurs ne sont équipés que d'un GPU intégré ou d'un GPU discret de faible puissance, inadapté à nombre de ces tâches.



Grâce à la prise en charge de la plupart des cartes GPU AMD et NVIDIA les plus populaires, une boîte de dérivation eGPU augmente considérablement les performances graphiques d'un ordinateur pour lever les obstacles à l'utilisation d'applications vidéo professionnelles. Pour les utilisateurs dont les ordinateurs sont à court de ports, l'eGPU Breakaway Box 750ex offre quatre ports USB supplémentaires de type A (pratique pour connecter une souris et un clavier) et un port Gigabit Ethernet pour la mise en réseau câblée.



En quoi sont-ils uniques ?



Les deux modèles d'eGPU Breakaway Box sont équipés de la plus haute puissance d'alimentation disponible dans un système eGPU aujourd'hui. En ce qui concerne la prise en charge des cartes GPU, l'alimentation haute puissance fournit une puissance plus que suffisante pour les cartes disponibles aujourd'hui, et suffisamment pour prendre en charge encore plus de cartes gourmandes en énergie à l'avenir.



Le boîtier Breakaway Box 750ex de l'eGPU intègre un deuxième contrôleur Thunderbolt 3 dédié à la prise en charge de ses ports USB et Gigabit Ethernet supplémentaires, et offre une expérience utilisateur plus transparente que ce qui était possible avec certains systèmes eGPU antérieurs dotés de ports supplémentaires (et qui étaient sujets à des problèmes de fonctionnement).



Quand vous pouvez les obtenir :



La boîte de dérivation eGPU 750 (référence GPU-750W-TB3) est disponible dès maintenant chez Sonnet au prix de vente conseillé de 299.99 Dollars.



L'eGPU Breakaway Box 750ex (référence GPU-750WEX-TB3) sera disponible chez Sonnet de Fin décembre 2020/Début janvier 2021 au prix de vente conseillé de 349.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP