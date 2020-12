TEAM GROUP INC développe avec succès une mémoire DDR5 de qualité grand public et commence la validation.



Team Group, leader mondial dans le domaine de la mémoire informatique, a rapidement réagi à l'évolution de la demande du marché pendant la période de transition cruciale de la technologie DRAM de nouvelle génération. En intégrant les technologies les plus récentes pour promouvoir son développement de la mémoire DDR5, il a devancé les concurrents et a mis au point le premier échantillon technique de mémoire DDR5 de qualité grand public. Forte de ce succès, elle accueillera la nouvelle génération de DDR5 auprès des consommateurs du monde entier.







Actuellement, le TEAM GROUP INC travaille d'arrache-pied à la production de son premier lot de mémoire DDR5 avec les spécifications provisoires de 16 Go, 4800 MHz et 1,1 V pour un seul module. La société coopère avec les principaux fabricants de cartes mères, tels que ASUS, MSI, ASRock et GIGABYTE, en fournissant de la mémoire et en collaborant avec leurs divisions de R&D pour effectuer des tests de validation.



Grâce à la collaboration des équipes de R&D, Team Group a pu accélérer le développement de sa mémoire DDR5 en ajustant les paramètres initiaux. L'achèvement réussi de la phase de validation confirmera que les fréquences des produits DDR5 standard dépassent celles des produits DDR4 overclockés, et représentera un autre grand pas en avant dans l'évolution de la mémoire informatique.



Il est prévu que les consommateurs n'auront pas besoin d'entrer dans le BIOS pour activer la fonction d'overclocking lorsque la génération DDR5 commencera. Après avoir installé la mémoire DDR5, les consommateurs peuvent directement démarrer leur ordinateur et profiter des performances élevées sans l'étape d'overclocking de la DDR4. Les puissants avantages de la DDR5 plus rapide seront instantanément démontrés et les consommateurs pourront sans effort profiter de la vitesse extrême apportée par la nouvelle génération.



