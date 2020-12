ASUS nous propose de nouvelles cartes graphiques de couleur blanche.



ASUS a présenté aujourd'hui des variantes blanches de ses cartes graphiques Strix GeForce RTX 30 de la série Republic of Gamers (ROG), conçues sur mesure. Ces cartes ont essentiellement le même design que les cartes originales ROG Strix RTX série 30, mais avec des bandes de métal brossé et blanc mat constituant les carénages, les plaques arrière et les roues des trois ventilateurs Axial-Tech. Le circuit imprimé situé en dessous est encore noir. Les décorations des LED RGB sont identiques à celles des cartes originales ROG Strix. Les cartes présentent également les mêmes vitesses overclockées en usine que leurs sœurs de conception originale.























Parmi les variantes lancées par ASUS figurent les modèles ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE et ROG-STRIX-RTX3090-24G-WHITE, basés sur le RTX 3090 ; ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE et ROG-STRIX-RTX3080-10G-WHITE, basés sur le RTX 3080 ; et ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE et ROG-STRIX-RTX3070-8G-WHITE, basés sur le RTX 3070. La société n'a pas révélé les prix, bien que nous nous attendions à ce que ces cartes soient vendues à un prix légèrement supérieur à celui de la série originale ROG Strix RTX 30.



TECHPOWERUP