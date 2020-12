FinalWire lance AIDA64 v6.32 avec le support d'AMD Zen 3 et RX 6000.



FinalWire Ltd. a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Extreme 6.32, un outil de diagnostic et de benchmarking simplifié pour les utilisateurs particuliers ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Engineer 6.32, une solution de diagnostic et de benchmarking professionnelle pour les techniciens et ingénieurs informatiques des entreprises ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Business 6.32, une solution de gestion de réseau essentielle pour les petites et moyennes entreprises ; et la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Network Audit 6.32, un ensemble d'outils d'audit réseau dédié pour collecter et gérer les inventaires des réseaux d'entreprise.



















La nouvelle mise à jour AIDA64 introduit des benchmarks optimisés pour les processeurs AMD Ryzen série 5000, le contrôle des valeurs des capteurs EVGA iCX3, et prend en charge les dernières plates-formes CPU AMD et Intel ainsi que les nouvelles technologies de calcul graphique et GPGPU d'AMD et de NVIDIA.



Nouvelles fonctionnalités et améliorations



- AVX2 et FMA ont accéléré les benchmarks 64-bit pour les processeurs Ryzen 5000 Series basés sur AMD Zen 3,

- Support du capteur EVGA iCX3,

- Détails du GPU pour AMD Radeon RX 6000 Series,

- Détails du GPU pour NVIDIA GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti.



La famille de produits AIDA64 pour PC Windows comprend trois éditions professionnelles et une édition personnelle. L'offre phare de la société en matière de gestion des actifs informatiques avec des fonctions de diagnostic matériel est AIDA64 Business, tandis qu'une solution d'inventaire réseau dédié appelée AIDA64 Network Audit est également disponible, pour un prix de licence plus bas. Conçu pour les ingénieurs d'entreprise et les techniciens informatiques, AIDA64 Engineer comprend des outils experts non disponibles dans AIDA64 Extreme, l'édition familiale du logiciel. Aujourd'hui, les quatre éditions de l'AIDA64 sont mises à jour à la v6.32.



TECHPOWERUP