Les sorties Netflix de la semaine #35.







Love Actually



Réumé : Cette comédie d’ensemble offre un charmant traité sur l’amour en mêlant 10 romances londoniennes qui trouvent un dénouement le soir de Noël.



Un trailer : Cliquez ICI.



Le Beau Rôle



Résumé : Une star de cinéma en difficulté demande à sa doublure de se rendre en cure de désintoxication à sa place, un rôle que cette dernière prend très au sérieux…



Un trailer : Cliquez ICI.



Le Blues de Ma Rainey



Résumé : En 1927, la tension et la température grimpent vite dans un studio de musique de Chicago où la téméraire chanteuse de blues Ma Rainey et son groupe viennent enregistrer.



Un trailer : Cliquez ICI.



Tiny Pretty Things



Résumé : Lorsque l’élève star d’une prestigieuse école de danse est victime d’une agression, sa remplaçante découvre un monde où la concurrence fait rage et où le mensonge règne.



Un trailer : Cliquez ICI.



Song Exploder (Volume 2)



Résumé : Laissez-vous inspirer par des musiciens qui dissèquent leur processus créatif d’écriture et révèlent leurs pensées intimes. Une série basée sur le podcast à succès.



Un trailer : Cliquez ICI.



Home For Christmas



Résumé : Johanne, éternelle célibataire, va enfin amener un petit ami dans sa famille pour Noël ! Maintenant, il lui reste 24 jours pour en trouver un…



Un trailer : Cliquez ICI.



VON GURU