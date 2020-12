THE GURU3D nous propose le test de la : KFA2 GeForce RTX 3060 Ti EX.



Nous passons en revue le KFA2 GeForce RTX 3060 Ti EX 8GB ; c'est la proposition de valeur de la société à l'origine du KFA2, GALAX. Armé d'un duo de spinners et destiné à des niveaux de performance GeForce RTX 2080 SUPER, ce produit sera à la hauteur du prix de l'édition fondatrice. Il s'agit donc d'une proposition de GALAX/KFA2. Dotée d'un nombre de shaders de 4864 unités, cette carte est associée à 8 Go de mémoire graphique GDDR6 à 14 Gbps. Beaucoup de choses ont été dites, de rumeurs et d'opinions à propos de cette carte, comme le nombre de noyaux d'ombrage sexy, il est certain qu'elle sera un peu une bête dans cette gamme de prix inférieure à 400 euros.



Ce produit se situera aux niveaux de performance du GeForce RTX 2080 (SUPER) et, en temps voulu, sera son remplaçant. En septembre 2020, NVIDIA a déclaré ses premières cartes graphiques Ampère dans sa vague de lancement inaugurale. Une semaine avant les annonces, les spécifications des GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090 ont pris une tournure différente ; le nombre de shaders a mystérieusement doublé par rapport à ce que tout le monde attendait. Les GPU sont fabriqués sur un nœud de 8 nm dérivé de Samsung. Ce procédé développe le procédé 10 nm de Samsung ; aucun EUV n'est encore appliqué en production. Les GeForce RTX 3080 et 3090 seront les premiers à être annoncés, et, chose assez surprenante, les GeForce RTX 3060 Ti et 3070 arriveront à peu près dans les mêmes délais.



Pour les consommateurs, les GeForce RTX 3060 Ti 8 Go, 3070 8 Go GDDR6, RTX 3080 10 Go GDDR6X, le vaisseau amiral haut de gamme à base de 24 Go GDDR6X, le puissant Mo, le GeForce RTX 3090. La gamme double presque les performances de ray-tracing avec les cœurs de ray-tracing Gen2 et les cœurs Tensor de 3ème itération. Ces cartes seront toutes compatibles avec l'interface PCIe 4.0 et offriront le HDMI 2.1 et le DisplayPort 1.4a, mais le plus important est que le nombre exorbitant de processeurs Shader (appelés cœurs CUDA par NVIDIA), passant le cap des 10K pour le produit phare, personne... pas même nous, ne l'a vu venir.



Avec un peu plus de la moitié du nombre de processeurs de shaders du produit phare, nous rencontrons à nouveau le GPU NVIDIA GA104. Au départ, il devait être utilisé uniquement dans les cartes graphiques GeForce RTX 3070, mais lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'équipe rouge offrirait un bon produit, tout à coup, le mot est passé pour un GeForce RTX 3060 Ti. Et bien qu'il s'agisse d'une carte segmentée inférieure, elle contient toujours un dé GPU de taille importante ; le GPU GA104 du 3070 fait fonctionner plus de 17 milliards de transistors avec 4864 cœurs de shaders actifs.



À titre de comparaison, une GeForce RTX 3080 est répertoriée à 8 704 cœurs de shaders, et la GeForce RTX 3090 (GA102) à 1 496 cœurs de shaders. Dans cette revue, nous allons voir l'édition fondatrice, aka FE GeForce RTX 3060 Ti, couplée à 8 Go de mémoire graphique GDDR6. Un produit qui fonctionne avec une horloge de boost de 1665 MHz et suffisamment de puissance sous le capot pour vous faire sourire.







KFA2 GeForce RTX 3060 Ti EX



Comme certains d'entre vous le savent peut-être (ou pas), KFA2 est en fait GALAX, et ils doivent utiliser un nom différent dans l'UE. Ils sont donc de retour avec une version plus abordable du RTX 3060 Ti, l'EX. Attention à la distinction, puisqu'il y a EX et EX OC, ce dernier obtient de meilleures horloges mais aussi des options OC. Nous testons l'EX standard, ce qui signifie une petite bosse de fréquence, mais nous n'obtenons pas de limiteur de puissance accrue, ce qui entrave les résultats des réglages. Pour rester aussi proche du prix du fondateur, ce produit a été conçu en tenant compte de ce budget : un produit à l'aspect simplifié, dont les performances sont proches du niveau de référence de l'édition du fondateur de NVIDIA.



La carte est conçue avec le GPU NVIDIA GA104, cette fois-ci le GPU SKU 200 révisé ; il s'agit d'un noyau de shaders approprié puisque 4864 processeurs de flux sont activés et sont associés à une mémoire graphique GDDR6 de 8 Go à 256 bits fonctionnant à 14 Gbps. Basée sur l'arrêt du ventilateur, la carte est passive au repos et offre une acoustique tout à fait normalisée lorsqu'elle est en charge. La carte a un seul connecteur d'alimentation à 8 broches, et la carte est évaluée par nous à 226 watts de consommation en pointe, et 206 watts en moyenne. La fréquence de l'horloge d'usine est de 1710 MHz en standard, d'accord.



Voici la fiche technique :







