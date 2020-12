Le Raja Koduri est le nouvel accelérateur Xe-HP d'Intel.



Raja Koduri, vice-président senior, architecte en chef et directeur général de l'architecture, des graphiques et des logiciels chez Intel Corporation, a récemment présenté le nouvel accélérateur Xe-HP d'Intel, en même temps que sa carte serveur HC3 XG310 en production.







La solution HC3 était le premier produit d'Intel basé sur le Xe utilisant l'architecture Xe-LP. Les produits Xe-LP d'Intel sont les processeurs Xe optimisés à plus faible consommation d'énergie, tandis que les produits Xe-HP devraient offrir des performances et une évolutivité accrues.







L'accélérateur Xe-HP à venir semble être une carte passive à fente unique avec un seul connecteur d'alimentation à 8 broches. Raja Koduri prévoit que les développeurs commenceront à recevoir des produits Xe-HP, Xe-HPG et Xe-HPC en 2021. Il a également déclaré que nous sommes dans l'âge d'or des GPU avec les nouveaux lancements de NVIDIA, AMD, Intel et Apple.



TWITTER (RajaonTheEdge)