GIGABYTE présente les solutions de stockage professionnel Vision Drive.







GIGABYTE présente la solution de stockage professionnelle Vision Drive, un stockage SSD portable USB-C doté de la dernière interface USB 3.2 Gen2x2 qui offre des vitesses exceptionnelles allant jusqu'à 2000 Mo/s en lecture et écriture. Le Vision Drive de GIGABYTE est conçu pour les créateurs de contenu professionnel tels que les graphistes, les éditeurs vidéo, les développeurs d'applications, les photographes et autres qui traitent régulièrement de gros volumes de données. La GIGABYTE Vision Drive est légère et rapide avec son taux de transfert de 20Gbps via USB-C.







Le GIGABYTE Vision Drive est disponible dans une capacité de 1 To et se caractérise par un boîtier robuste avec un superbe refroidissement passif perfoASMedia ASM3242 USB 3.2 Gen 2x2rmance. Le disque dur interne NVMe est recouvert de dissipateurs thermiques autonomes en aluminium recouvert de nanocarbone avec des tampons à haute conductivité thermique pour maintenir le disque dur à des températures de fonctionnement optimales.



Le GIGABYTE Vision Drive est également résistant aux chocs, certifié conforme aux normes MIL-STD-810G 516.6. Le Vision Drive est disponible dans un kit de mise à jour, livré avec une carte PCIe ASMedia ASM3242 USB 3.2 Gen 2x2 controller conçue pour être installée dans des ordinateurs de bureau sans ports USB 3.2 Gen 2x2 USB-C.







GIGABYTE Vision Drive Specs



- Facteur de forme : SSD externe,

- Capacité totale : 1TB,

- Vitesse de lecture séquentielle : jusqu'à 2000 Mo/s,

- Vitesse d'écriture séquentielle : jusqu'à 2000 Mo/s,

- Interface : USB 3.2 GEN2X2(USB-C),

- Garantie : Limitée à 5 ans.



Carte ASMedia GC-USB 3.2 Gen2X2 PCIe



- Transfert de données à 20Gb/s,

- ASMedia ASM3242 Contrôleurs Gen 2x2 USB 3.2,

- S'adapte aux emplacements PCIe x4, x8, x16,

- Connecteur réversible de type C.



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens des pages de produits ci-dessous :



- GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB) : Cliquez ICI,

- GIGABYTE VISION DRIVE 1TB Upgrade Kit (GP-VSD1TB KIT) : Cliquez ICI.



VORTEZ