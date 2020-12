Zotac annonce les cartes graphiques GeForce RTX 3080 Trinity et RTX 3070 Twin Edge en édition blanche limitée.



Zotac nous a aujourd'hui surpris et a décidé d'apporter des SKU supplémentaires à la famille GeForce des cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3070. En proposant une esthétique blanche spéciale, Zotac a décidé de donner aux clients un choix unique pour leurs prochaines constructions. En commençant par la GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition de bas de gamme, la société met en œuvre un design à double ventilateur avec un PCB plus court.



Le GPU est overclocké en usine à 1740 MHz, ce qui représente une augmentation d'horloge de seulement 1,7 %, mais les utilisateurs le pousseront bien sûr davantage. Outre la légère augmentation de la fréquence d'impulsion, la carte a les mêmes spécifications que la carte RTX 3070 ordinaire.















La prochaine étape est la carte graphique Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC White Edition. Dotée d'un corps à triple ventilateur de 2,5 slots, la carte est associée à une esthétique blanche, tout comme son petit frère. Elle dispose d'un overclock d'usine pré-appliqué de 1740 MHz de fréquence pour augmenter la vitesse, ce qui représente également une modeste augmentation de 1,8 %. Cette carte fait également passer les connecteurs d'alimentation nécessaires à deux connecteurs à 8 broches. Le TGP des cartes est de 220 W pour le modèle RTX 3070 et de 320 W pour le RTX 3080.















Pas de date ni de prix pour les deux cartes graphiques.



VIDEOCARDZ