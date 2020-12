Le core Intel i9-11900K "Rocket Lake" passe à 5,30 GHz, disent les rumeurs.



Le prochain processeur Intel de 11e génération Core i9-11900K atteint 5,30 GHz, selon les spécifications de divers processeurs de bureau Rocket Lake-S de 11e génération Core, fournis par Harukaze5719. Selon cette fiche technique, le Core i9-11900K et le Core i7-11700K (successeur du i7-10700K) sont tous les deux composés de 8 cœurs et 16 threads, et les vitesses d'horloge semblent être la seule segmentation apparente entre les deux produits.



Le i9-11900K a une fréquence maximale de 5,30 GHz pour le noyau unique et de 4,80 GHz pour le noyau complet. Le i7-11700K, d'autre part, a une fréquence d'amplification de 4,60 GHz pour l'ensemble du noyau et de 5,00 GHz pour le noyau unique. Cette fois-ci, même la partie Core i7 bénéficie d'un boost de vitesse thermique.







Le 11e Gen Core i5 continue d'être à 6 cœurs/12 fils, Intel ayant prétendument préparé un Core i5-11600K déverrouillé et un i5-11400 verrouillé. Les deux parties manquent de TVB. Le i5-11600K peut atteindre 4,90 GHz en mono-cœur et 4,70 GHz en tout-cœur, tandis que le i5-11400 peut atteindre 4,20 GHz en mono-cœur et 4,40 GHz en tout-cœur.







La sauce secrète avec "Rocket Lake-S" est l'introduction des nouveaux cœurs de processeur "Cypress Cove", qui, selon Intel, offrent un gain IPC à deux chiffres par rapport à l'actuel "Comet Lake", un contrôleur mémoire DDR4 double canal amélioré avec prise en charge native de la DDR4-3200, un complexe racine PCI-Express Gen 4 et un iGPU Gen12 Xe-LP.







Les cœurs des processeurs "Cypress Cove" sont également dotés de VNNI et de DLBoost, qui accélèrent le DNN AI, ainsi que d'instructions AVX-512 limitées. Les processeurs du 11e noyau Gen introduiront également un slot NVMe M.2 rattaché au CPU, similaire à celui d'AMD Ryzen.



Intel devrait lancer ses premiers processeurs "Rocket Lake-S" avant le T2-2021.



VIDEOCARDZ