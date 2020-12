XFX annonce la RX 6900 XT Speedster MERC 319.



XFX a récemment annoncé le RX 6900 XT Speedster MERC 319, équipé d'un triple ventilateur et d'un slot. Le GPU est équipé de deux connecteurs d'alimentation à 8 broches, ce qui est moins que les trois que l'on trouve sur les autres versions, mais nécessite tout de même une alimentation électrique de 850 W minimum.















La RX 6900 XT Speedster MERC 319 dispose d'un boost de 90 MHz pour les horloges de jeu et de boost. La carte dispose également d'un commutateur BIOS pour les opérations à double BIOS, mais les spécifications de ce second BIOS n'ont pas été divulguées par XFX. La conception est extrêmement similaire à celle de la XFX RX 6800 XT Speedster MERC 319, à part l'ajout d'un port USB-C pour la RV.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP