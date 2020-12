Avec une présentation la semaine dernière aux Game Awards, le jeu d'horreur next-gen The Callisto Protocol, s'annonce comme la continuité en un sens de Dead Space, et il est le nouveau jeu des créateurs de Dead Space avec la compagnie des anciens du studio Visceral Games, qui travaillent auprès du nouveau studio Striking Distance pour développer ce nouveau jeu de survival-horreur. Jeu qu'ils annoncent comme le jeu le plus terrifiant pour la nouvelle génération de consoles.



