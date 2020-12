Cyberpunk et les versions consoles de jeux vidéo

Cyberpunk 2077 était l’un des jeux vidéo les plus attendus de cette fin d'année 2020, et ce sans doute pour cette génération de joueurs sur PS4 et Xbox One.



Toutefois force de constater que de nombreux joueurs demandent le remboursement du jeu, du à de nombreux bugs rencontrés en jeu, ainsi que pour un jeu mal fini sur ces supports consoles de jeux vidéo.



Avec des notes élogieuses pour la version PC et ce par la presse d’un côté, puis la censure des versions consoles de l’autre, il y a de quoi se poser de nombreuses questions.



Un procès en justice va certainement donc avoir lieu d'ici peu entre Sony (PlayStation) et CD Projekt Red (CyberPunk 2077) pour un remboursement certains des versions PS4.