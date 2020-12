BIOWARE nous propose un trailer du nouveau : The Next Mass Effect.



BioWare a récemment annoncé qu'une équipe de vétérans est en train de créer le prochain titre de Mass Effect. Le jeu à venir semble être un successeur de la trilogie originale de Mass Effect. La nouvelle bande-annonce a été diffusée par BioWare lors du live stream des Game Awards 2020 et laisse entendre que le nouveau titre suivra la fin de Mass Effect 3, sans tenir compte de l'entrée secondaire "Andromeda".



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Il est peu probable que ce nouveau titre soit lancé prochainement, car le jeu n'en est qu'à ses débuts de pré-production ; cependant, les joueurs pourront se réjouir de la sortie de Mass Effect Legendary Edition en 2021 pour PC et consoles.



TECHPOWERUP