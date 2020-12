TECHPOWERUP nous propose le test de la : HK Gaming Naos-M.



HK Gaming est une nouvelle société de périphériques de jeu basée à Hong Kong. Le Naos-M est essentiellement une version légère (63 g) du Zowie S2. Contrairement au Mira-S/M, les côtés sont solides cette fois-ci, car seuls le haut et le bas ont reçu le traitement du trou pour réduire le poids. De plus, le Naos-M est équipé d'un éclairage RGB complet. À part cela, peu de choses ont changé : Le PMW3360 de PixArt, capable de supporter jusqu'à 12 000 CPI, couvre le département des capteurs, les interrupteurs Omron sont utilisés pour les boutons principaux, et un câble tressé très flexible ainsi que des pieds en PTFE de qualité assurent une grande maniabilité. Là encore, le ruban de préhension et les pieds de rechange sont également inclus. Enfin, les nombreuses options de personnalisation habituelles se trouvent dans le logiciel. Bien que cet examen soit basé sur la version noire, des variantes dans d'autres couleurs sont également disponibles.







