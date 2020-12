Comment supprimer rapidement vos données de navigation ?







Utilisez un raccourci clavier unique pour accéder rapidement à la suppression de vos données de navigation, quel que soit le navigateur web que vous utilisez.



À moins que vous utilisiez constamment la navigation privée, votre navigateur web quel qu’il soit, conserve vos données de navigation : historique, cookies, historique de téléchargement, cache, etc. de très nombreuses données sont conservées pour vous permettre notamment de rester connecté sur vos sites Web favoris, pour charger plus rapidement certaines pages, ou encore pour afficher des suggestions lorsque vous saisissez du contenu dans la barre d’adresse.



Si les utilisateurs conservent la plupart du temps ces données pour des raisons de confort, il est aussi fort probable qu’ils ne prennent tout simplement pas la peine d’aller explorer les différents menus des navigateurs qu’ils utilisent pour en supprimer les données de navigation.



Il existe toutefois un moyen très simple d’accéder au module permettant d’effacer ces données. Vous pouvez en effet utiliser un simple raccourci clavier, identique sur l’ensemble des navigateurs, pour accéder rapidement au module de suppression des données de navigation. Un même raccourci pour tous les navigateurs.



Ainsi, que vous utilisiez Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Brave, ou encore Vivaldi, la combinaison de touches restera la même.



Ctrl + Maj + Suppr vous permettra d’afficher la fenêtre de suppression des données de navigation.







La première fois que vous réalisez l’opération, vous serez amené à personnaliser vos préférences en matière de données à supprimer. Ces paramètres resteront sauvegardés en l’état à chaque fois que vous utiliserez Ctrl + Maj + Suppr pour supprimer rapidement vos données de navigation. Il ne vous restera alors plus qu’à réaliser un clic pour Effacer les données de votre historique.



