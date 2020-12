BIOSTAR annonce la prise en charge des cartes mères Intel série 400 pour la mémoire AMD Smart Access en janvier 2021.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, cartes graphiques et périphériques de stockage, annonce aujourd'hui des mises à jour du BIOS de ses cartes mères Intel série 400 pour prendre en charge la technologie AMD Smart Access Memory. La mémoire AMD Smart Access Memory (SAM) permet au CPU d'avoir un accès complet à la mémoire du GPU, les utilisateurs gagneront jusqu'à 11% en performances de jeu. Les consommateurs de BIOSTAR peuvent désormais bénéficier d'un gain de performances supplémentaire grâce à leurs cartes mères Intel série 400 associant des processeurs Intel Core de 10e génération et des cartes graphiques AMD Radeon RX série 6000.







Comment activer :



- Étape 1. Entrez dans le BIOS.

- Étape 2. Aller à "Avancé".

- Étape 3. Sélectionnez "PCI Subsystem Settings".

- Étape 4. Activer le "Décodage au-dessus de 4G".

- Étape 5. Auto "Re-dimensionnement du support BAR.

- Étape 6. Appuyez sur "F10" pour enregistrer les paramètres et redémarrer.











Les cartes mères BIOSTAR Intel série 400 sont incluses :



- Les cartes mères RACING Z490GTA EVO, RACING Z490GTA, RACING Z490GTN, Z490A-SILVER, Z490T-SILVER, RACING B460GTA, RACING B460GTQ, H410MH et la H410MHG seront disponibles à partir de janvier 2021.



