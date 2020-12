ADDLINK présente son SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 le plus rapide.



addlink a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle génération de SSD Gen4x4 NVMe 1.4. Offrant une expérience de jeu essentielle. Le SSD addlink S95 est livré avec le dernier contrôleur premium Phison, PS5018-E18 et la mémoire flash TLC NAND fiable, avec un cache DDR4@2666 externe et incluant la technologie de cache SLC. La vitesse de lecture/écriture séquentielle maximale peut atteindre 7000/6800 Mo/s, ce qui est près de 14 fois plus rapide que le SSD SATAIII, 2 fois plus rapide que le SSD PCIe 3.0. En outre, il est entièrement rétrocompatible avec la plate-forme PCIe 3.0, ce qui permet d'améliorer considérablement les performances pour les passionnés de PC et les gros joueurs à la recherche d'un avantage.







addlink S95 SSD apporte au client de meilleures performances et une endurance fiable. Il prend en charge la dernière technologie ECC, le nivellement de l'usure, la gestion des mauvais blocs, la surprovisionnement et les fonctions TRIM pour garantir la fiabilité du S95 SSD. Le S95 SSD, associé au logiciel gratuit addlink toolbox, offre à l'utilisateur un moyen facile d'analyser et de surveiller la santé du disque S95 SSD.







Optimisé pour les performances et très stylé, le S95 offre des capacités de 1 TB et 2 TB, le modèle 4 TB étant bientôt disponible. Il est prêt pour les dernières générations d'AMD Ryzen 3rd Gen et Intel Tiger Lake 11th Gen avec plate-forme M.2 Gen4x4 et compatible avec la plupart des cartes mères et des ordinateurs portables de toutes les grandes marques.



L'addlink S95 NVMe PCIe M.2 SSD est livré avec une garantie de 5 ans et est disponible sur Amazon dès maintenant.



TECHPOWERUP