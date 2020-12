Fuites d'images présumées de processeurs Intel Sapphire Rapids Xeon, la folie du double matriçage mise en avant.



Aujourd'hui, grâce au membre du forum ServeTheHome "111alan", nous avons les premières images du prétendu processeur Intel Sapphire Rapids Xeon. La photo montre ce qui semble être une conception à double matrice similaire à celle de Cascade Lake-SP avec 56 cœurs et 112 fils qui utilise deux matrices. Le Sapphire Rapids est un processeur SuperFin de 10 nm qui serait même disponible en configuration à double matrice.



Pour accueillir ce processeur, la carte mère a besoin d'une prise LGA4677 avec 4677 broches présentes. Le nouveau socket LGA, ainsi que les nouveaux processeurs Sapphire Rapids Xeon de 10 nm, devraient être livrés en 2021, date à laquelle Intel devrait lancer ses nouveaux processeurs et leurs plates-formes respectives.











Le processeur illustré est clairement un modèle à double matrice, ce qui signifie qu'Intel a utilisé une partie de sa technologie MCM (Multi-Chip Package) qui utilise l'EMIB pour interconnecter le silicium à l'aide d'un interposeur actif. Pour rappel, la nouvelle plateforme Sapphire Rapids 10 nm est censée apporter de nombreuses nouvelles fonctionnalités comme un contrôleur de mémoire DDR5 couplé à l'accélérateur de flux de données (DSA) d'Intel ; un tout nouveau protocole standard PCIe 5.0 avec un taux de transfert de données de 32 GT/s, et un support CXL 1.1 pour les accélérateurs de la prochaine génération. La configuration exacte de ce processeur est inconnue, mais il s'agit d'un échantillon d'ingénierie avec une fréquence d'horloge d'un modeste 2,0 GHz.



SERVERTHEHOME