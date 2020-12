QNAP annonce des cartes d'extension SAS externes pour son NAS.



QNAP Systems, Inc, un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui la carte d'extension de stockage SAS QXP-1620S et QXP-820S. En installant les cartes dans un NAS QNAP, les utilisateurs peuvent le connecter aux boîtiers de stockage TL SAS JBOD et aux unités d'extension REXP pour augmenter leur capacité totale de stockage. Plusieurs unités d'extension peuvent être connectées en chaîne via des câbles mini SAS HD à haut débit pour augmenter la capacité de stockage totale jusqu'à 4,6 Po.







"Les solutions de stockage SAS offrent des capacités de stockage à faible latence, à faible consommation d'énergie et optimisées pour l'IOPS. Elles sont idéales pour créer des environnements informatiques hautement fiables pour la virtualisation, la surveillance, le Big Data, le montage vidéo et le stockage des émissions télévisées. En installant un QXP-1620S ou un QXP-820S dans votre NAS, vous pouvez faire évoluer votre environnement informatique pour profiter des hautes performances, de la haute disponibilité et de la grande fiabilité du SAS", a déclaré Stanley Huang, chef de produit de QNAP.



Les modèles QXP-1620S et QXP-820S peuvent être configurés de manière flexible pour s'adapter à diverses applications. En gérant l'agrégation de liens ou de chemins multiples entre un NAS et des unités d'extension, les charges de transfert de données sont efficacement équilibrées, et les utilisateurs peuvent éviter d'interrompre les services du système et prévenir les pannes de sauvegarde.



Les cartes d'extension de stockage SAS QNAP QXP-1620S et QXP-820S et les câbles pris en charge peuvent être achetés dans le magasin d'accessoires QNAP et auprès des revendeurs agréés.



TECHPOWERUP