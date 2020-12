ENERMAX nous propose un nouveau watercooling AIO : Le LIQMAX III ARGB en couleur White.



ENERMAX, un des principaux concepteurs et fabricants de produits matériels pour PC à hautes performances, lance une nouvelle option de couleur, le blanc, pour le refroidisseur liquide tout-en-un pour CPU, LIQMAX III 360 ARGB, conçu pour afficher des effets d'éclairage RGB adressables fascinants en se synchronisant avec ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome, GIGABYTE RGB Fusion et MSI Mystic Light Sync. La série LIQMAX III ARGB est compatible avec les prises pour processeurs Intel et AMD (sauf la prise TR4/SP3).







Le refroidisseur de liquide blanc AIO du CPU est composé de cadres de ventilateur, de tubes et d'un radiateur blancs pour montrer le caractère unique de votre système et les effets d'éclairage RGB adressables. Il est également équipé d'un ventilateur RVB adressable et d'un bloc d'eau Aurabelt pour découvrir le monde merveilleux de l'éclairage RVB. Le boîtier de commande inclus fournit 10 effets d'éclairage permettant aux utilisateurs de sélectionner les couleurs de la lumière, ce qui ne nécessite l'installation d'aucun logiciel.







Performance de refroidissement supérieure (360 W TDP)



Le LIQMAX III ARGB 360 est conçu avec une performance de refroidissement supérieure (360 W TDP) qui est capable de maintenir votre processeur à basse température même si votre processeur fonctionne en all-core. Grâce à la technologie d'ingénierie de précision, la conception brevetée du bloc d'eau à double chambre peut améliorer le taux de transfert de chaleur afin d'éliminer rapidement les points chauds de votre processeur. Les lames biconvexes exclusives peuvent fournir une pression d'air plus forte et un débit d'air élevé (max. 72,1 CFM) qui peut évacuer la chaleur autour du radiateur plus rapidement.



La série LIQMAX III ARGB est équipée de coussinets en caoutchouc anti-vibration aux quatre coins du cadre du ventilateur et de tubes tissés de 400 mm de qualité supérieure pour faciliter la construction des systèmes. Cette série propose des kits de montage métalliques universels, supportant les prises pour processeurs d'Intel



Il est compatible avec les sockets suivants :



- INTEL : LGA2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150,

- AMD : AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP