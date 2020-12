ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT dévoilé.



ASUS a lancé la carte graphique Strix LC Radeon RX 6900 XT de la Republic of Gamers (ROG). Il s'agit essentiellement de la même carte que la Strix LC RX 6800 XT de la ROG avec laquelle la société a lancé sa gamme de cartes RX 6800 personnalisées, mais qui comprend la puissante RX 6900 XT d'AMD, et une alimentation renforcée, qui utilise trois entrées d'alimentation PCIe à 8 broches, au lieu de deux sur la carte RX 6800 XT.















La carte utilise une solution hybride tout-en-un de refroidissement liquide en boucle fermée, qui utilise une plaque froide de refroidissement liquide pour refroidir le GPU, tandis qu'une partie de la chaleur de la mémoire et du VRM est refroidie par un ensemble de dissipateurs thermiques ventilés par un ventilateur latéral. Pour en savoir plus sur cette conception de refroidisseur, consultez notre revue du ROG Strix LC RX 6800 XT.



Au moment où nous écrivons ces lignes, ASUS n'a pas confirmé ses vitesses overclockées en usine, sa date de sortie ou son prix.



TECHPOWERUP