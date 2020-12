TECHPOWERUP nous propose le test et Benchmark de Performance de : Cyberpunk 2077.



Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED est probablement le RPG d'action pour le monde ouvert le plus attendu de ces dernières années. Il porte le même nom que l'année prochaine où il est basé dans un monde post-apocalyptique où les Etats-nations ont cédé la place à des méga-cités dirigées par des entreprises, où certains des derniers vestiges de la civilisation se débrouillent dans un monde cyberpunk rempli de personnes ayant des implants cybernétiques pour améliorer leurs capacités. Le schéma cyberpunk-meet-neon-noir établit de nombreux parallèles avec le Detroit du RoboCop original et le Los Angeles du Blade Runner, dans un lieu fictif appelé Night City. Vous jouez le rôle de "V", un criminel de rue en quête d'un implant qui promet l'immortalité.



La quête principale dépend fortement du scénario que vous choisissez au début du jeu - nomade, gangster de rue ou détective d'entreprise - et est assez longue, avec des missions élaborées couvrant des lieux et des véhicules statiques. Mais le monde de Night City vous réserve également des centaines d'heures de quêtes secondaires. Le CDPR a clairement conçu Cyberpunk 2077 comme un jeu où les gens sont plongés dans une vaste campagne de monde ouvert, un peu comme dans GTA ou RDR, mais à une plus grande échelle.







Le nouveau moteur RED du CDPR donne vie au Cyberpunk 2077. Il a été conçu pour la prochaine génération et prend en charge le raytracing en temps réel. Le CDPR a clairement envisagé ce jeu comme son opus magnum et s'est concentré sur l'esthétique autant que sur le contenu de base du gameplay. Le Cyberpunk est à la pointe du progrès, comme le raytracing en temps réel qui donne vie aux ombres et aux reflets. Même sans le raytracing, le Cyberpunk est un jeu extrêmement éprouvant, qui pourrait bien être le Crysis de notre époque.



La page suivante vous montrera les bonbons pour les yeux qui vous sont proposés. Pour rendre le jeu accessible à un public plus large, le CDPR a utilisé la fonction NVIDIA DLSS (suréchantillonnage d'apprentissage profond), qui ajoute une grande quantité de performances à une qualité d'image comparable. Il prend également en charge la fonction AMD FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS).



Dans cette revue, nous examinons de près le CDPR mondial méticuleusement mis au point pour nous, à travers une sélection de cartes graphiques modernes et trois résolutions de jeu populaires. Nous explorons également l'amélioration visuelle et l'impact sur les performances du NVIDIA DLSS et du RTX raytracing.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



