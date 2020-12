TECHPOWERUP nous propose le test des : XPG SPECTRIX D50 DDR4-3600 MHz CL18 2x16.



Avec la chute des prix des mémoires, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à jour de mémoire. Les sorties de matériel de l'automne battent leur plein, il y a la concurrence d'Intel et d'AMD, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge en natif sur la nouvelle plateforme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.



Le XPG SPECTRIX D50 partage beaucoup d'ADN avec le D60G. Le D60G est un kit de mémoire qui a été conçu dès le départ pour être la solution LED RGB ultime pour le marché de la mémoire. Le D50 troque une partie de ce RVB de fantaisie contre un diffuseur de chaleur en aluminium, ce qui lui donne un aspect plus discret et de meilleures performances thermiques. Le XPG SPECTRIX D50 est disponible à des vitesses allant jusqu'à 4800 MHz et des capacités allant jusqu'à 32 Go.







Le kit XPG SPECTRIX D50 que je dois tester aujourd'hui comprend deux bâtonnets de 16 Go à une vitesse de 3600 MHz optimisée par Ryzen et des minutages de 18-20-20-42. Le XPG SPECTRIX D50 est-il donc aussi rapide que son cousin flashy D60G ?



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP