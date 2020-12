Synology présente le NAS DS1821+ avec huit baies et le quadruple cœur AMD Ryzen.



Synology a annoncé le DS1821 +, un NAS à huit baies qui comprend un AMD Ryzen V1500B intégré. La DS1621 + présentée en octobre possède déjà cette puce AMD, bien qu'elle dispose de six emplacements au lieu de huit.



Synology est fier d'annoncer la sortie de sa toute dernière unité, la DS1821+. L'unité à huit baies de la prochaine génération se vante d'une puissance de traitement deux fois supérieure grâce à sa puce AMD Ryzen à quatre cœurs. Les fentes de cache M.2 SSD intégrées sont capables de fournir des vitesses de réponse d'E/S 20 fois plus rapides que les disques durs sans occuper les baies de disque avant. Et tout cela grâce au logiciel intuitif Diskstation Manager de Synology qui rend la sauvegarde, le partage et la sécurisation des données dans un monde distant rapide et sans douleur.







Bellevue, WA - 10 décembre 2020 - Synology Inc. a présenté sa nouvelle génération de NAS à 8 baies, le DS1821+. Cette nouvelle unité est une solution conçue pour la gestion et le stockage de données de haute capacité et de haute performance. Son écosystème de solutions, ses capacités de performances polyvalentes et son extensibilité de stockage permettent aux créateurs de contenu et aux entreprises d'avoir l'esprit tranquille lorsqu'ils stockent et sécurisent leurs fichiers.



"Au fur et à mesure que les besoins en données augmentent, les attentes de nos clients pour une solution capable de répondre aux exigences toujours plus grandes en matière de performances et de capacité augmentent également", a déclaré Julien Chen, chef de produit Synology. "Le DS1821+ est spécialement conçu pour les clients qui souhaitent une solution de stockage polyvalente, même dans des environnements multi-utilisateurs exigeants".







Des performances puissantes avec AMD RyzenTM



La DS1821+ utilise le puissant processeur quadricœur AMD RyzenTM qui permet d'obtenir une puissance de calcul plus de deux fois supérieure à celle de son prédécesseur Intel1. Cela permet d'obtenir des performances et un temps de réponse nettement plus rapides sur Synology Drive, Surveillance Station, Moments, et bien plus encore.



La prise en charge intégrée de deux lecteurs de cache SSD Synology SNV3400 NVMe permet d'augmenter jusqu'à 20 fois les performances de débit pour les données d'accès courant. Pour des performances réseau accrues, une carte PCIe 10GbE NIC2 optionnelle peut être installée, qui atteint plus de 2312,97 Mo/s en lecture séquentielle, et 1149,89 Mo/s en écriture séquentielle3.



Options de stockage flexibles



La DS1821+ offre huit baies d'entraînement avec la possibilité d'en étendre le nombre à 18 en utilisant des unités d'extension4. Alimenté par Synology DiskStation Manager (DSM), en plus des baies RAID standard, Synology Hybrid Raid (SHR) permet aux utilisateurs de créer des baies en utilisant des disques de taille impaire tout en maximisant le potentiel de stockage de la baie. Cela permet aux anciens disques d'être utilisables, sans qu'il soit nécessaire de s'engager d'emblée à n'installer que des disques de même capacité.



Le DSM offre également des moyens faciles de mettre à niveau la capacité de stockage après la mise en place du dispositif. Ajoutez un nouveau disque et agrandissez votre baie sans effort, sans interruption des services ou sans nécessiter de longs processus manuels5. Les options RAID peuvent également être mises à niveau, d'un niveau de protection inférieur à un niveau supérieur, comme le SHR-1, redondance d'un disque, au SHR-2, redondance de deux disques6.



Protection des données au niveau de l'entreprise



Pour protéger l'infrastructure informatique, Active Backup Suite permet une sauvegarde efficace et centralisée à partir de PC et de serveurs sous Windows et Linux, de machines virtuelles sur les hyperviseurs VMware et Hyper-V, ainsi que des plateformes SaaS Google Workspace et Microsoft 365.



La réplication d'instantanés crée des points de récupération programmables à un moment donné, ce qui permet de revenir rapidement et facilement sur des modifications de fichiers non intentionnelles ou même de crypter des rançons pour les dossiers partagés et les LUN iSCSI. L'hyper-sauvegarde Synology permet une protection planifiable pour conserver vos données sauvegardées sur un autre NAS Synology, une clé USB, le stockage en nuage Synology C2 et d'autres fournisseurs de nuages publics.



Disponibilité



DS1821+ est disponible dès aujourd'hui auprès des revendeurs et partenaires Synology dans le monde entier au prix de 949.99 Dollars.



Informations complémentaires



- Amélioration des performances du CPU par rapport au processeur Intel Atom C3538.

- Les cartes d'interface utilisateur compatibles comprennent les cartes E10G17-F2, E10G18-T2, E10G18-T1. Pour connaître les derniers appareils compatibles, consultez la liste des compatibilités.

- Les chiffres de performance sont obtenus dans le laboratoire Synology avec des paramètres de réseau et de configuration optimisés. Les performances réelles peuvent varier selon les environnements. Comparaison effectuée avec la génération précédente de DS1819+ à 8 baies. Pour plus de détails sur la configuration du test, veuillez consulter la page des performances de Synology ici.

- Prend en charge les lecteurs SATA LFF (3,5") ou SFF (2,5"). La compatibilité des lecteurs dépend de la liste de compatibilité de Synology. La capacité du DS1821+ peut être étendue en utilisant deux unités d'extension Synology DX517, achetées séparément.

- Certaines restrictions s'appliquent lors de l'ajout de lecteurs à des pools de stockage existants.



Certaines restrictions s'appliquent pour les changements de type RAID. Reportez-vous à cet article pour plus d'informations.



THE GURU3D