Aprés Pillars of Eternity cette fois c'est le RPG Tyranny en gold edition dans le style old school qui est proposé gratuitement par l'Epic Games Store, et jeu toujours développé par le studio Obsidian Entertainment qui comprend des anciens développeurs de Black Isle Studios, le non moins célèbre studio et les connaisseurs comprendront.



L'Epic games store offre le jeu complet dans sa version gold édition, et ce gratuitement, et ce jusqu'au 17 décembre à 17:00.



Il vous suffit de disposer d'un compte Epic ou d'en créer un gratuitement pour disposer du jeu.



Consulter la page du jeu CLIQUEZ ICI