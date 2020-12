Pillars of Eternity est le RPG qui a relancé la mode des jeux de rôle old school, dans le style de jeux comme Baldur's Gate ou encore Icewind Dale et autres Planescape Torment et etc...



L'Epic games store offre le jeu complet dans sa version définitive édition, avec toutes ses extensions et ses bonus et ce gratuitement, et ce jusqu'au 17 décembre à 17:00.



Il vous suffit de disposer d'un compte Epic ou d'en créer un gratuitement pour disposer du jeu.



Consulter la page du jeu CLIQUEZ ICI