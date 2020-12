Des prix en augmentation

Voici quelques informations en provenance de chez nos confrères de Cowcotland, et concernant certaines cartes graphiques.



Consernant les prix des cartes graphiques AMD et NVIDIA sur cette période de fin d'année, la RTX 3060 Ti a un prix augmenté et de même qu'elle reste introuvable actuellement, elle passent de 449.90 € à 479.90 €, la RTX 2060 perd 10 € et passe également à 379.90 € au lieu du prix de base de 369.90 €.



La GeForce RTX 3060 Ti est lancée à 419 € dans sa version Founders Edition, et nous sommes bien loin de ce prix initial actuellement et pour une carte introuvable.



Force et tout de même de constater que nous restons dans le vent, car toutes ces cartes restent actuellement introuvables à l'achat.