La grande Radeon RX 6800 (XT) : Overclocking et guide de mod.



Les nouvelles cartes Big Navi sont sorties et les 6800/6800 XT et la nouvelle ont récemment fêté leurs débuts. Gurdi, membre de notre communauté, n'a pas pu s'empêcher d'examiner de plus près les cartes AMD cette fois-ci également. C'est exactement pourquoi j'ai laissé Gurdi continuer à écrire, car il s'agit de sa revue d'utilisateur, dans laquelle il a lui-même investi beaucoup de temps et non la mienne.



Équipement de base et système de test







Après avoir récemment partagé avec vous quelques expériences avec mon RX 6800, alias "rocket jonny", qui fait preuve d'un grand tact, c'est maintenant à mon tour de vous présenter ma Radeon RX 6800 XT. Comme auparavant, nous testons d'abord le système à l'avance, afin de pouvoir faire une meilleure comparaison par la suite.



Voici une photo de la configuration montée :







ASUS STRIX LC RX 6800XT







L'ASUS STRIX LC est actuellement l'un des meilleurs chiens parmi les nouvelles cartes Radeon. Mais mon choix s'est porté sur ce modèle, car je préfère le refroidissement à l'air, car je change souvent de carte(s). Cependant, la situation actuelle en matière de disponibilité a limité le choix. Je ne veux pas dire trop de mots sur la carte ici, je suis sûr que d'autres peuvent le faire mieux et de façon plus détaillée. Je me limiterai donc à quelques expériences pratiques et à mon impression personnelle. Dans un souci d'exhaustivité, je vais toutefois vous communiquer au moins une fois les données clés importantes. La limite de puissance est de 285 watts pour le TGP, ce qui permet une augmentation de +15% à un peu moins de 330 watts TGP, l'horloge standard a été fixée à 2464 MHz.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB