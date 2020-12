IGOR'S LAB nous propose le test du : Blue Yeti X.



Le dernier micro podcast USB de Blue s'appelle Yeti X. Il s'agit d'un microphone à 4 condensateurs, actuellement disponible en version standard pour environ 135 euros chez différents détaillants. La plus grande innovation de ce microphone est qu'il peut être personnalisé à l'aide du logiciel G-Hub de Logitech. Cela n'a jamais été possible avec aucun microphone Blue auparavant et constitue une amélioration significative par rapport à ses prédécesseurs. Le prix du nouveau Blue Yeti X testé aujourd'hui avec un PDR de 179 euros est de l'ordre de un pour le Rode NT USB et l'Elgato Wave 3.







Étendue de la livraison et accessoires







La boîte contient le microphone, qui est déjà monté dans un lourd support de table, un guide de démarrage rapide et un câble Micro-USB de 2 mètres de long. La boîte ne contient pas d'autres éléments, ni de protection anti-pop, mais elle est disponible comme accessoire universel pour environ 3 euros sur Internet.



Données techniques



Le Yeti X est un microphone à condensateur de 4 x 14 mm, la plupart des concurrents et aussi le prédécesseur sont équipés de 3 transducteurs. Le diagramme polaire peut être réglé en cardioïde, double cardioïde, omnidirectionnel et stéréo, ce qui le distingue de trop de concurrents sur le marché et permet de nombreuses options. La fréquence d'échantillonnage (taux d'échantillonnage) est de 48 kHz avec une résolution de 24 bits et un niveau de pression sonore maximal de 122 dB. Le poids sans support est de 0,519 kg et avec 1,28 kg.







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



