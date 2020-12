MSI propose une mise à jour du BIOS pour permettre la prise en charge du Ryzen 5000 sur les cartes mères AMD série 400.







MSI s'engage à fournir une mise à jour du BIOS de ses cartes mères AMD série 400 afin d'optimiser le support et les performances des derniers processeurs AMD Ryzen série 5000 avec le patch D AMD AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0. A partir de cette semaine, MSI va publier le BIOS AMD AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0 Patch D pour toutes les cartes mères AMD série 400 et il devrait être complètement mis en ligne avant la fin de 2020. Voir le calendrier de sortie ci-dessous.







Toutes les cartes mères AMD série 400 prennent en charge le processeur Ryzen 5000 avec le patch D d'AMD AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0



Le but de continuer à publier des mises à jour du BIOS n'est pas seulement d'augmenter les performances des cartes mères mais aussi d'améliorer les compatibilités. Après le lancement du processeur Ryzen 5000 par AMD, la plupart des gens se demandent si le processeur Ryzen 5000 est compatible avec les anciennes plates-formes d'AMD. MSI réalise que les utilisateurs sont désireux d'améliorer leurs cartes mères avec le dernier CPU ; c'est pourquoi nous sommes déterminés à offrir le patch D AGESA 1.1.0.0 pour toutes les cartes mères de la série 400 d'AMD.



Avec AGESA 1.1.0.0 Patch D, vos cartes mères de la série 400 peuvent supporter le CPU Ryzen 5000 et atteindre ses véritables performances. Comme il y a quelques problèmes techniques avec AGESA 1.1.8.0, il ne sera pas publié. Ainsi, AGESA 1.1.0.0. Patch D est le meilleur choix pour mettre à jour vos cartes mères.



AMD AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0 Patch D prend en charge le redimensionnement de la barre



L'une des caractéristiques remarquables de la mise à jour du BIOS est cette fois la prise en charge de la fonction Re-Size BAR. Il ne fait aucun doute que Re-Size BAR est une question populaire à l'heure actuelle, et cette fonction est exécutée pour maximiser l'efficacité du système.



Elle tire parti de la mémoire du CPU et du GPU et réduit efficacement la latence et la mise en mémoire tampon, ce qui améliore l'expérience de jeu. Avec la mise à jour du BIOS, AGESA 1.1.0.0 Patch D, les cartes mères AMD série 400 prennent également en charge la fonction Re-Size BAR. Il est recommandé aux utilisateurs de mettre à jour le BIOS immédiatement pour avoir une meilleure progression.



Pour vérifier et télécharger la dernière mise à jour du BIOS, veuillez visiter la page produit de votre carte mère MSI série 400.



