Révision du DiskStation Manager de Synology dans le cadre de leur événement "2021 ET AU-DELÀ.

Taipei, Taiwan - 7 décembre 2020 - Synology a présenté un DiskStation Manager (DSM) entièrement repensé, le système d'exploitation unifié qui alimente les solutions de gestion de données Synology, ainsi que de nouvelles technologies de stockage, de sauvegarde et de cloud hybride lors de l'événement en ligne 2021 ET AU-DELÀ.



"Des quantités sans précédent de données ont été traitées, que ce soit pour l'analyse des données, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la télémédecine ou pour d'innombrables autres innovations. Tout cela a un impact énorme sur notre mode de vie et notre façon de faire des affaires, en formant une "économie de données" où le fait de posséder plus de données vous donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres", a déclaré Philip Wong, fondateur et directeur général de Synology.



"Synology s'est engagé à s'appuyer sur la DSM, notre plateforme principale pour résoudre les problèmes de sécurité, de fiabilité et de gestion. Nous concevons nos solutions pour les particuliers, jusqu'aux grandes entreprises, pour des ensembles de données même massifs. Tout cela afin que nos clients puissent se concentrer sur l'utilisation des données pour créer plus de valeur. Je suis heureux d'annoncer que DSM7.0 sera disponible en 2021, ce qui vous apportera une toute nouvelle expérience en matière de gestion des données".







DSM 7.0 améliore tous les aspects du système d'exploitation, de la gestion du stockage et de l'interface utilisateur aux fonctionnalités prises en charge par le cloud, telles que la surveillance des périphériques à grande échelle et le stockage à la demande.



- Une nouvelle fonctionnalité de gestion du stockage pour des performances et une fiabilité accrues, et encore plus d'options de maintenance pour donner plus de pouvoir aux administrateurs informatiques

- Une multitude d'améliorations en matière de convivialité et de fonctionnalité, assorties de caractéristiques de sécurité améliorées, telles qu'un processus d'authentification plus sûr et plus pratique

- Prise en charge du protocole Fibre Channel afin de réduire au maximum les temps de latence et les frais de déploiement

- Une toute nouvelle expérience de gestion des photos avec Synology Photos, qui combine les fonctionnalités de l'IA de Synology Moments avec la flexibilité organisationnelle de Synology Photo Station

- Des solutions innovantes comme Hybrid Share, pour intégrer le stockage sur le cloud et sur site, Active Insight, pour surveiller les performances et l'utilisation agrégées à partir d'un portail unique, et des solutions de sauvegarde qui combinent une protection robuste des données à l'état brut avec le confort du cloud.



Les principales fonctionnalités de DSM 7.0 et les toutes nouvelles solutions qui seront introduites en 2021 sont disponibles lors des sessions de l'événement



Disponibilité



DSM 7.0 sera disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les appareils Synology compatibles.



La version bêta publique sera publiée aujourd'hui, le 8 décembre 2020 : Cliquez ICI.



