EK dévoile les waterblocks EVGA RTX 3080/3090 FTW3.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, est prêt à proposer son waterblock GPU haute performance pour les éditions EVGA FTW3 des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 30. Ce nouveau waterblock est appelé EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB et est exclusivement conçu pour les GPU EVGA FTW3 RTX 3080 et RTX 3090.



Le nouveau waterblock est l'un des plus grands de la série 3000, alors assurez-vous que le boîtier de votre PC peut l'accueillir. Il mesure 155 mm de large et 314 mm de long et refroidit tous les composants clés du circuit imprimé du GPU. Le waterblock a donc l'avantage sur le marché d'avoir un design propre, de mettre en valeur tout le liquide de refroidissement et de refroidir chaque composant nécessaire.







Le waterblock EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 est compatible avec les cartes graphiques EVGA FTW3 RTX 3080 et 3090. Ce bloc d'eau Vector refroidit activement le GPU, la VRAM, les étages de puissance et les selfs dans la section VRM.



Les blocs à eau FTW3 nouvellement développés présentent des trajets d'écoulement propres, symétriques et optimisés qui réduisent les instabilités hydrodynamiques et les tourbillons (points morts) à l'intérieur.



Une conception de moteur de refroidissement Open Split-Flow est mise en œuvre, qui s'est avérée être une solution supérieure pour les waterblocks des GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales.



La géométrie de la plaque à jet et de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du débit avec des pertes minimales et des performances optimales lorsqu'elle est utilisée dans une orientation donnée du flux de liquide de refroidissement, contrairement à certains produits actuellement disponibles sur le marché.



Le réseau d'ailettes est composé de 28 micro-ailerons avec des micro-canaux de 0,6 mm de large qui assurent une performance de refroidissement optimale, sans restriction de débit inutile ni risque de colmatage.







La base du waterblock est usinée CNC en cuivre électrolytique nickelé, tandis que son sommet est usiné CNC soit en acrylique coulé semblable au verre, soit en acétal noir POM durable. Les blocs d'eau Vector GPU de deuxième génération sont également équipés de bornes en acétal. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que les entretoises en laiton sont déjà pré-installées et permettent une procédure d'installation sûre et facile.



Liste de compatibilité actuelle pour EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 :



- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3,

- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra,

- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Hybrid,

- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Hydro Copper,

- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3,

- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra,

- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Hybrid,

- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Hydro Copper.



L'embout esthétique abrite la bande LED D-RGB adressable. Ces blocs d'eau comportent un total de 9 LED RVB adressables individuellement et sont compatibles avec les technologies de synchronisation RVB les plus répandues de tous les grands fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur à 3 broches des LED D-RGB doit être aligné avec le marquage +5V sur l'embout D-RGB (adressable).



Plaque arrière pour le bloc d'eau FTW3 RTX 3080/3090



EK recommande l'achat d'une plaque de rétention, qui améliore l'esthétique générale de vos cartes graphiques, et fournit également un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU, la VRAM au dos des cartes 3090, et la section VRM au dos du circuit imprimé sur les GPU EVGA FTW3.



Disponibilité et prix



Les waterblocks et les plaques de fond EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 à couverture intégrale sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs spécialisés. Ces waterblocks et plaques de fond devraient être expédiés le 6 janvier 2020.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP).







TECHPOWERUP