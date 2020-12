THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le AH T200 en version... Rose !



Thermaltake, la première marque de PC DIY premium pour les solutions de refroidissement, d'équipement de jeu et de mémoire pour les passionnés, est ici pour annoncer que le AH T200 Micro Chassis Pink Edition est maintenant disponible ! Si vous recherchez un châssis amusant, unique et non conventionnel, le AH T200 Pink est ce qu'il vous faut. L'ensemble du modèle est forgé avec une architecture robuste de style "air-force", deux fenêtres en verre trempé de 4 mm sur deux côtés, trois fenêtres en verre trempé de 3 mm sur le panneau supérieur avant, et des aérations latérales solides à chaque extrémité.



Sa conception modulaire démontable permet aux utilisateurs de créer leur propre style et de le modifier à leur guise. Contrairement à la structure rectangulaire des châssis micro ATX traditionnels, le AH T200 a été conçu de manière unique pour conserver une grande capacité d'extension avec un encombrement réduit. L'édition rose rend l'AH T200 encore plus peu orthodoxe, ce qui est rare sur le marché. Si vous voulez vous montrer et vous démarquer de vos amis, le AH T200 Pink sera la meilleure option pour répondre à vos besoins.



















Pour continuer à réaliser la mission de l'entreprise qui consiste à offrir une expérience utilisateur parfaite, Thermaltake a développé "TT Premium", qui consiste essentiellement à combiner des produits de qualité supérieure avec un nouveau logo. TT Premium est bien plus qu'une simple garantie de qualité.



Derrière le nom, il représente la passion du bricolage, du modding et le désir de Thermaltake d'être la marque la plus innovante sur le marché du matériel informatique. Pour satisfaire la demande des utilisateurs de PC haut de gamme, TT Premium suit ses valeurs fondamentales d'excellente qualité, de design unique, de combinaisons diverses et de créativité sans limite pour fournir un produit PC performant à chaque passionné.



Caractéristiques du microchâssis rose du AH T200 :



Conception en acier à cadre ouvert avec cinq fenêtres en verre trempé

Le AH T200 Pink est construit en acier et en cinq verres trempés. Il est équipé de trois fenêtres en verre trempé de 3 mm sur le panneau avant supérieur, permettant aux utilisateurs de montrer les composants de leur PC. Les deux panneaux latéraux de 4 mm de la porte à charnières permettent aux utilisateurs d'afficher leurs composants comme ils le souhaitent, tandis que l'arrière ouvert offre de nombreuses possibilités d'extension et de modification.



Ports d'entrée/sortie pratiques



Les ports d'entrée/sortie du microchâssis AH T200 Pink comportent un port USB 3.1 (Gen 2) de type C, deux ports USB 3.0, un port audio HD, un bouton de réinitialisation et un élégant bouton d'alimentation permettant un accès direct en cas de besoin.



Solutions de refroidissement



Le châssis du AH T200 Pink peut supporter jusqu'à deux ventilateurs de 140 mm à l'avant et sur le dessus. Pour le refroidissement liquide de l'unité centrale AIO, il peut contenir jusqu'à un refroidisseur de liquide AIO de 240 mm ou 280 mm à l'avant.



Support matériel



L'AH T200 Pink est conçu avec d'excellentes possibilités d'extension ; il peut prendre en charge des cartes mères jusqu'à un Micro ATX, un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 150 mm, des configurations GPU jusqu'à 320 mm de longueur, une alimentation électrique d'un diamètre maximal de 180 mm et deux ou trois dispositifs de stockage de 3,5" ou 2,5".

(limite d'épaisseur du disque dur de 3,5" : 22 mm).



Disponibilité et garantie



Le micro châssis rose Thermaltake AH T200 est disponible à l'achat au quatrième trimestre 2020 via le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés Thermaltake. Il est couvert par une garantie de trois ans et bénéficie du soutien du service clientèle et du réseau d'assistance technique mondial de Thermaltake.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP