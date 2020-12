Les cartes mères ASRock X370 prennent en charge les processeurs de la série Ryzen 5000 dans la mise à jour du BIOS.



Lorsque AMD a annoncé ses processeurs Ryzen de la série 5000, la société a noté que les nouvelles unités centrales ne pourront fonctionner que sur les chipsets des séries 500 et 400, avec une simple mise à jour du BIOS. Cela signifie que des millions de cartes mères peuvent installer les derniers processeurs sans problème.



Aujourd'hui, nous avons l'occasion de voir quelque chose qui n'est pas habituel. ASRock a préparé un BIOS pour sa carte mère X370 Taichi, et il a fait l'objet d'une fuite sur jzelectronic.de. Le BIOS qui vient de faire l'objet d'une fuite apporterait un soutien aux processeurs de la série Ryzen 5000 d'AMD, dont le nom de code est Vermeer. Oui, vous avez bien lu. ASRock a trouvé un moyen d'amener Vermeer sur la plateforme X370 non supportée.







Bien qu'impressionnant, vous devez noter que le BIOS est en phase alpha de développement, ce qui signifie qu'il est enrichi de bugs et de pépins éventuels, et qu'il n'est donc pas recommandé de l'utiliser pour l'instant. AMD est contre cela, et a déclaré pour Tom's Hardware que "AMD ne prévoit pas d'activer ou de supporter les AMD Ryzen série 5000 sur les chipsets AMD série 300". Cela signifie qu'ASRock a produit un logiciel unique et qu'il reste à savoir si la société va continuer à développer ce nouveau BIOS "P6.61".



Vous pouvez le télécharger sur le site web jzelectronic.de mais procédez avec prudence.



TOM'S HARDWARE