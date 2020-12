Cyberpunk 2077 est le plus gros lancement de jeu, avec plus de 8 millions de copies vendues et ce seulement en 24h00.



Le jeu à eu une vente sur PC avec 59 % des ventes, les consoles restant à 41 % des ventes, également 74 % des 8 millions de copies vendues sont en version digitales, 26 autres % sont en version physiques, et le studio de développement du jeu récolte 80 % de royaties sur son jeu via Steam et 100 % via GOG.



Pour rappel Cyberpunk 2077 est un jeu d'action/aventure/rôle dans un univers en monde ouvert, inspiré de films comme Blade Runner ou encore d'univers de jeux comme Deus Ex, Matrix, Fallout, etc... et ce malgré ses quelques bugs présent au lancement du jeu depuis le 10 décembre, cela n'en reste pas moins un superbe jeu et une superbe expérience de jeu.



Le jeu à également battu le record sur Steam avec en simultané plus de 1 million de joueurs connecté sur le jeu en même temps et ce pour un jeu solo.