PowerColor annonce la Radeon RX 6900 XT Red Devil.



TUL Corporation, fabricant leader et innovant de cartes graphiques AMD depuis 1997, propose aujourd'hui la série Red Devil, qui a reçu de nombreuses récompenses, sur le RADEON RX 6900 XT d'AMD, pour les passionnés qui veulent des performances optimales avec la meilleure expérience de jeu à tous les niveaux.



Offrant les meilleures performances de jeu sans aucun compromis, la PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT ajoute des performances supplémentaires à l'AMD Radeon RX 6900 XT tout en fonctionnant à des températures plus basses et plus silencieusement, avec un dissipateur de chaleur très dense et 7 caloducs haute performance ainsi qu'une carte entièrement personnalisée conçue pour offrir les meilleures performances tout en maintenant un fonctionnement froid et silencieux.



























En plus du nouveau système de refroidissement, la carte graphique Red Devil AMD RADEON RX 6900 XT dispose maintenant d'un tout nouveau paratonnerre RGB, avec un look immersif qui se marie parfaitement avec la solution de refroidissement ainsi qu'une connexion ARGB pour la première fois, une synchronisation RGB totale via la carte mère.



La carte graphique PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT est conçue avec une puissante configuration VRM, 14+2 phases utilisant le meilleur DrMOS de l'industrie ainsi que des condensateurs à haut polymère permettant une plus grande performance et une plus grande stabilité de puissance. Avec trois connecteurs PCIe à 8 broches pour une fiabilité maximale et les plus hautes performances, la PowerColor Red Devil est capable de fournir jusqu'à 480w de puissance.



Red Devil Limited Edition



Pour célébrer le nouveau design des cartes Red Devil, PowerColor s'est associé à un artiste de renommée mondiale de ZOMOPLUS pour créer un emballage en édition limitée, le RX 6900 XT est livré avec un capuchon de clavier en deux parties. Les casquettes de clavier Red Devil, un jeu de style !



Double BIOS et technologie de ventilateur silencieux



Jeu dur ou mode furtif silencieux, à vous de choisir ! Les cartes Red Devil sont dotées d'un double BIOS, offrant les meilleures performances et le profil de refroidissement le plus optimal qui correspond à votre style de jeu. De plus, lorsque la température de la carte graphique tombe en dessous de 60 degrés Celsius, les ventilateurs sont éteints grâce à la technologie Mute Fan.



Jeu 4K



Conçu pour les amateurs de jeux durs qui jouent sur des ultra-settings et 4K, le PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT est doté d'horloges ultra rapides et utilise 16 Go de GDDR6 ultra rapide sans compromis sur les performances.



Nouvelle génération de jeux avec AMD RDNA2



Les cartes graphiques PowerColor Red Devil sont construites avec le tout dernier AMD RDNA2, avec des unités de calcul améliorées qui permettent un raytracing et un Variable Rate Shading accélérés au niveau matériel. L'architecture de jeu AMD RDNA2 est la base de la prochaine génération de plateformes de jeu pour les passionnés, des PC aux consoles de jeu en passant par les appareils mobiles.



Radeon Anti-Lag et AMD FidelityFX



Les joueurs veulent la meilleure fidélité visuelle et la réponse la plus rapide. Avec AMD FidelityFX1 et AMD Radeon Anti-Lag2, les joueurs peuvent profiter des jeux les plus réactifs avec la latence la plus faible, avec une pléthore d'effets d'éclairage, d'ombre et de réflexion pour des performances maximales.



Technologie AMD FreeSync



Profitez pleinement de la carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT en l'associant à un moniteur certifié AMD FreeSync Technology3 pour bénéficier d'une expérience de jeu exceptionnelle, sans bégaiements ni déchirures, avec des taux de rafraîchissement élevés, une faible latence et un HDR étonnant.



Et la limited édition :







Voici les fiches techniques :







Disponibilité



Elles seront disponibles à partir du 17 Décembre 2020.



Les prix :



- PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil : 1 369 euros,

- PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Limited Edition : 1 429.95 euros.



Pour plus d'information :



- PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil : Cliquez ICI,

- PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Limited Edition : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP